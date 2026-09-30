Guardiola respalda al Manchester City: "Saldremos adelante juntos"

Archivo - Pep Guardiola (centro), Khaldoon Al Mubarak y Ferran Soriano, junto al trofeo de la Champions tras la victoria del Manchester City ante el Inter en la final de 2023 - Nick Potts/Pa Wire/Dpa - Archivo

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, mostró este miércoles su respaldo al club inglés después de que una comisión independiente de la Premier League haya declarado probadas infracciones financieras cometidas durante nueve temporadas --dos de las cuales con él en el banquillo-- y aseguró que permanecerá junto a la entidad durante el proceso de apelación.

"Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City sepan que estoy aquí, más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré detrás de mi club, mi propietario, mi presidente, Ferran, los jugadores, el cuerpo técnico, Enzo y vosotros, nuestros seguidores únicos", escribió Guardiola en su cuenta oficial en la red social X.

El técnico catalán, que fue entrenador del City entre 2016 y 2026, recalcó su confianza en que el club superará la situación derivada de la decisión de la comisión independiente. "Que quede claro: saldremos adelante juntos. Os quiero a todos", añadió Guardiola, que acompañó su mensaje con un corazón azul 'citizen'.

La comisión independiente de la Premier League concluyó que el Manchester City cometió "infracciones graves" de las normas financieras de la competición entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, además de considerar probados la mayoría de los cargos relativos a su falta de cooperación durante la investigación. El club ha anunciado que recurrirá las conclusiones.

El consejero delegado del Manchester City, Ferran Soriano, aseguró este miércoles que el procedimiento se basa en "una acusación falsa" y afirmó que el club dispone de pruebas que respaldan su posición, mientras que la Premier League ha señalado que todavía quedan elementos del caso por resolver, entre ellos la sanción que pueda corresponder al club.