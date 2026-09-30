La Federación Suiza de Fútbol retira su apoyo a Infantino como presidente de la FIFA

Archivo - Peter Knäbel, presidente de la SFV. - Kjetil Waber / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Suiza de Fútbol (SFV) ha decidido retirar su apoyo a la candidatura del dirigente suizo Gianni Infantino para ser reelegido presidente de la FIFA, tras hacer "una reevaluación exhaustiva de los acontecimientos de los últimos meses" y cuestionar "el liderazgo, la gobernanza, la transparencia y los procesos de toma de decisiones".

"La decisión surge tras una reevaluación exhaustiva de los acontecimientos de los últimos meses. Desde la perspectiva de la SFV, diversos sucesos plantean interrogantes fundamentales sobre el liderazgo, la gobernanza, la transparencia y los procesos de toma de decisiones en la FIFA", indicó la Federación Suiza en su página web.

"Esto concierne particularmente a la claridad del reglamento y la integridad competitiva en el 'caso Balogun', así como a la integración institucional y la rendición de cuentas en relación con FIFA Forward Enterprise", continuó este miércoles la SFV en su nota de prensa.

Así, la SFV dijo que "la credibilidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación efectiva de los órganos estatutarios responsables son requisitos indispensables para la confianza en la gestión del fútbol internacional y la integridad de la FIFA".

"Debido a los acontecimientos ocurridos desde junio de 2026 y a las incógnitas que aún persisten, la junta directiva de la SFV ya no considera que se cumplan estos requisitos", añadió el mismo comunicado.

Peter Knäbel, presidente de la SFV, declaró que su entidad "espera los más altos estándares de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad institucional por parte de la dirección de la FIFA".

"Si bien las medidas anunciadas por la FIFA en su carta del 21 de septiembre son una señal importante y pueden contribuir a mejoras, quedan sin respuesta preguntas clave sobre los antecedentes, las responsabilidades y los procesos de toma de decisiones. Dado que estas preguntas no se han abordado de manera convincente, no podemos justificar nuestro apoyo a la candidatura de Infantino", afirmó Knäbel.

Aun así, la SFV matizó que su decisión "no supone un abandono de la cooperación constructiva dentro de la FIFA y la comunidad futbolística internacional". "Como federación del país donde tienen su sede la FIFA y la UEFA, la SFV es consciente de su especial responsabilidad y seguirá abogando por la transparencia, estructuras creíbles y fiables, procesos de toma de decisiones basados en normas y el fortalecimiento de un sistema futbolístico internacional unido y ético", zanjó el comunicado.