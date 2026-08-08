La Federación Surcoreana de Fútbol se disculpa por haber proporcionado entretenimiento sexual a árbitros extranjeros

Sede de la Federación Surcoreana de Fútbol - Fabian Kretschmer/dpa

SEÚL, 8 Ago. (dpa/EP) -

La Federación Surcoreana de Fútbol (KFA) se ha disculpado este sábado por las acusaciones de que proporcionó entretenimiento sexual a árbitros extranjeros antes y después de los partidos internacionales celebrados en el país entre 2011 y 2012.

A principios de esta semana se hizo pública una auditoría gubernamental de 2016 en la que se revelaba que la KFA utilizó tarjetas de crédito corporativas para pagar servicios de entretenimiento sexual en salones de masajes y otros locales para adultos de Seúl y otras ciudades que acogieron partidos internacionales entre marzo de 2011 y marzo de 2012.

"Lamentamos profundamente la decepción y la preocupación causadas por los diversos problemas y polémicas que han rodeado a la federación desde el Mundial de 2026. Expresamos nuestras más sinceras disculpas por haber suscitado inquietud en torno a una serie de cuestiones, desde una comparecencia parlamentaria y una redada policial sin precedentes hasta las noticias aparecidas en los medios sobre incidentes ocurridos hace más de una década de los que ni siquiera los propios miembros de la federación tenían conocimiento", declaró la KFA este sábado.

"Todos los miembros de la federación nos tomaremos muy en serio las críticas que nos han llegado desde todos los frentes y las aprovecharemos como una oportunidad para llevar a cabo una reforma en profundidad", finalizó.

Aunque en Corea del Sur abundan los salones de masajes que ofrecen servicios sexuales, la prostitución está prohibida. Además, los estatutos de las federaciones internacionales de fútbol prohíben cualquier forma de compensación económica a los árbitros.

La KFA se encuentra actualmente sometida a una intensa presión política. El jueves, las autoridades registraron las oficinas de la KFA como parte de una investigación sobre el nombramiento del exseleccionador de la selección masculina, Hong Myung-bo. La policía incautó documentos que, según creen, ayudarán a determinar si hubo alguna injerencia indebida u obstrucción por parte de los dirigentes de la KFA, incluido su expresidente Chung Mong-gyu, durante el proceso de contratación.