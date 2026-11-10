La Federación Vasca de Fútbol reactiva el proceso para la oficialidad internacional de la Euskal Selekzioa

Archivo - Desfile reivindicativo sobre la oficialidad de la Euskal Selekzioa y en apoyo a la resistencia palestina, antes del partido de fútbol entre las selecciones de fútbol de Euskadi y Palestina de noviembre de 2025 - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Vasca de Fútbol (EFF-FVF) ha reactivado el proceso para lograr la oficialidad internacional de la Euskal Selekzioa, la selección de Euskadi, tanto masculina como femenina y en todas sus categorías, y por este motivo se ha dirigido al Consejo Superior de Deportes (CSD) y ha trasladado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) información sobre la iniciativa emprendida.

En un comunicado, la Federación Vasca de Fútbol ha indicado que su modelo jurídico "se fundamenta en el artículo 48.2" de la Ley del Deporte de 2022 que contempla que "las federaciones deportivas autonómicas puedan participar directamente en el ámbito internacional cuando la federación internacional correspondiente lo permita y se trate de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su comunidad autónoma".

La EFF-FVF considera que el fútbol vasco "reúne una trayectoria histórica y una implantación social" que justifican esta solicitud. Para fundamentar su petición, el ente aportará "documentos históricos y sociales que documenten el arraigo de la práctica futbolística, el papel de los clubes, la trayectoria de sus selecciones y su dimensión social e institucional".

La reactivación del proceso da continuidad al acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Federación el 12 de diciembre de 2018, que expresó la voluntad del fútbol vasco de "alcanzar la oficialidad internacional de sus selecciones y de solicitar la integración directa en FIFA y UEFA".

Asimismo, desde la Federación han recordado que el Gobierno Vasco en su Programa de Gobierno para la legislatura 2024-2028 recoge su apoyo "a las selecciones deportivas vascas que opten por avanzar en la oficialidad de sus selecciones para participar en campeonatos oficiales internacionales, tomando en consideración el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno español".

La Federación Vasca de Fútbol ha afirmado que apuesta "por una vía de diálogo y negociación con el CSD, la RFEF y los demás organismos implicados, con el propósito de explorar acuerdos que permitan avanzar de manera compatible con el ordenamiento jurídico y con la normativa internacional del fútbol, respetando la voluntad de sus deportistas y de los estamentos del fútbol vasco".