Fernando Roig: "El fútbol nos debía una"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, se mostró muy emocionado tras conseguir la Europa League ante el Manchester United, el primer título en la historia del club castellonense, y recordó que el fútbol les "debía una" tras la dolorosa eliminación en semifinales de Champions hace más de tres lustros contra el Arsenal.

"Para la historia del Villarreal este éxito es un salto cualitivo impresionante. El fútbol nos debía una. Hoy lo hemos conseguido, siento una alegría inmensa", indicó el máximo dirigente del Villarreal en declaraciones a Movistar +.

El presidente de club villarrealense, que no pudo asistir a la final por reglas de la UEFA -pese a tener dos PCR negativas- dijo que fue "terrorífico" seguir el partido "desde la distancia". "No entiendo la decisión de UEFA, pero me tuve que volver para cumplir las normas. Al final hemos conseguido lo importante que era ganar", añadió.

"La verdad es que no lo entiendo, llevaba dos pruebas más y las dos habían dado negativo, pero son normas y hay que respetarlas. No ha habido más remedio que respetarlas. Lo doy por bueno, ha sido un gran triunfo, esta copa ya está en manos de todos, es una gran alegría poder disfrutarla como la he disfrutado", subrayó.

Preguntado si era el día más bonito de su vida, dijo que ha tenido "muchos", pero "en el tema futbolístico, sí". "Nos da la posibilidad de dar un salto, habrá cinco equipos españoles en la Champions. Es una gran noticia para Vila-real, para Castellón, para la Comunidad Valenciana y para España", recordó.

"Es un día feliz después de 23 años de proyecto y de haber conseguido el primer ascenso del club en el año 1998", añadió Roig, que fue felicitado por Felipe VI. "Me ha felicitado el rey y un montón de gente a la que he ido contestando como he podido. No tenemos ni pensada la celebración", dijo con humildad el presidente del Villarreal.

Por último, Roig apuntó que confía en poder mantener a sus mejores jugadores por el hecho de crecer económicamente y jugar la 'Champions' la próxima temporada. "Nosotros tenemos una buena economía y con esta inyección yo creo que mantendremos a todos los buenos jugadores. A Gerard Moreno y a los demás. Lo iremos hablando y lo iremos haciendo", finalizó.