Fernando Roig: "Tenemos mucha ilusión, hemos llegado bien y estamos muy contentos"

Miguel Ángel Tena confirma que Yeremy Pino "está pasando reconocimiento médico" con el Crystal Palace

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, ha admitido su "mucha ilusión" y haber "llegado bien" y "muy contentos" al sorteo de la Liga de Campeones 2025/26, celebrado este jueves y que los ha emparejado con Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus de Turín, Bayer Leverkusen, Ajax de Ámsterdam, Tottenham Hotspur, FC Copenhague y Pafos FC.

"Nosotros tenemos mucha ilusión, hemos llegado bien y estamos muy contentos. Estamos formando una buena plantilla y estamos realmente... Vuelvo a repetir, estar aquí y estar entre los mejores de Europa para el Villarreal y para mí es una gran satisfacción", dijo Roig desde el Foro Grimaldi de Mónaco tras haberse sorteado la fase de liga del torneo.

"Era muy complicado todo y nos ha tocado lo que nos ha tocado, y contentos. Sobre todo contentos por estar dentro, entre los 36 mejores de Europa; que ahí esté en Villarreal para mí es un éxito", añadió el máximo mandatario del 'Submarino Amarillo' en su entrevista con Movistar Plus+.

Además, aludió a cómo habría recibido estas noticias su entrenador, Marcelino García Toral. "Imagino que no le habrá gustado. Pero vamos, son muy complicados todos. Yo creo que es un grupo que lo tenemos que pelear, muy difícil y muy complicado como todo, pero contentos", indicó.

Por otra parte, confirmó el inminente traspaso de Yeremy Pino a la Premier League. "Terminaba el contrato en los próximos años e intentamos renovarlo, pero no llegamos a un acuerdo y al final se ha tomado la decisión para el jugador y para las tres partes interesantes: el que compra, el que vende y el jugador y se ha decidido que va a fichar por el Newcastle, así que contentos", tuvo Roig un lapsus porque Pino al final recalará en el Crystal Palace y no en las 'urracas'.

Luego el director deportivo del 'Submarino Amarillo', Miguel Ángel Tena, constató que Pino "está pasando reconocimiento médico" con su nuevo club. "Cuando todo esté OK, nos mandarán el contrato firmado y a partir de ahí Yeremy formará parte del Crystal Palace, pero hay que esperar un tiempo prudencial que es el que autoriza la operación", agregó.

"Nombres hay muchos, lógicamente, estamos en un momento donde queda muy pocos días de mercado. Nosotros somos un club que nos gusta trabajar en silencio. Vargas es un buen jugador, como otros que también son opciones en este momento. Como digo, estamos trabajando los tiempos, las negociaciones, para intentar bueno completar el equipo", respondió.

"Nosotros al final estamos intentando, con la exigencia que vamos a tener durante la temporada, hacer un buen equipo. Estamos muy contentos porque el equipo que estamos formando creo que ilusiona mucho un año de Champions que es histórico para nosotros. Y lógicamente pues intentamos aspirar a los mejores jugadores. A partir de ahí, el mercado dirá lo que podemos a lo que podemos firmar y ahí es lo que vamos a hacer hasta última hora", recalcó Tena en otra charla con Movistar Plus+.

Mientras, habló sobre la visita de Rodri Hernández con el City. "Para nosotros ya es un éxito estar entre los mejores de Europa, va a ser un año histórico para el Villarreal. Tenemos que decir del sorteo que estamos contentos porque al final sabíamos que nos íbamos a enfrentar a grandes rivales. Para la afición creo que es muy ilusionante porque vamos a recibir a tres campeones de Europa en el estadio", afirmó.

En este sentido, destacó "sobre todo el caso del Manchester City y el caso del Ajax". "Rodri es un jugador canterano, un jugador que ha dado tanto a la historia del Villarreal, un jugador que es muy querido por la afición, por nosotros como club. Bueno, recibir al City en el estadio junto con Rodri pues eso es una fiesta", aseveró Tena al respecto.

"Seguimos un poco la línea de nuestro propietario, Fernando Roig. Tenemos muy claro que nuestro crecimiento está en tener un equilibrio financiero, somos un club sostenible en estos momentos y sabemos que podemos hacer las operaciones que podemos hacer. A partir de ahí, pues siempre nos ha gustado tener grandes equipos en Villarreal, de hecho es histórico que el Villarreal siempre ha tenido buenos equipos y este año pues estamos muy ilusionados. Queremos hacer un grandísimo equipo estamos en el camino y esperamos por concluirlo de la mejor manera", zanjó.