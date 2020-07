Fernando Vidal: "Vamos a denunciar a LaLiga, me parece lamentable y vergonzoso"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del RC Deportivo de La Coruña, Fernando Vidal, ha asegurado que van a denunciar a LaLiga "en todos los frentes" posibles para que sea declarada "irregular" esta última jornada de LaLiga SmartBank, en la que su equipo se ha visto descendido sin jugar al aplazarse su partido ante el Fuenlabrada, por casos de coronavirus en el equipo madrileño.

"Vamos a denunciar que la última jornada es irregular y que se ha incumplido gravemente el principio de igualdad. Vamos a llegar a todos los frentes, por el orden que corresponde --Competición, Apelación, TAD y Justicia Ordinaria-- porque hemos sido atropellados sin comerlo ni beberlo", señaló en rueda de prensa.

"Iremos a por todas porque me parece lamentable y vergonzoso lo que se ha hecho hoy, dejar a un club sin poder jugar. Y que el club que tiene los contagios, el negligente, salga beneficiado. Es injusto que no se guarde el principio de igualdad en una Liga en la que nos jugamos todos tanto, es el colmo de la desfachatez", cargó.

En este sentido, aseguró que ni él ni su Consejo se consideran descendidos. "No nos consideramos equipo descendido, el Deportivo tiene vida. El esfuerzo hecho no se va a tirar por la borda por unas decisiones totalmente perjudiciales. Mando mensaje de tranquilidad a la gente. El Depor no va a desaparecer bajo ningún concepto", aseguró.

Además, cree que el Deportivo no será el único en denunciar. "Creo que va a ser una lluvia de denuncias. Creo que el Numancia también. El presidente del Rayo me ha hablado de ciertas coacciones, que estaba totalmente indignado. Haremos fuerza común y cuantos más seamos en esta pelea, mejor. Estamos peleando porque haya limpieza en el fútbol", manifestó.

Vidal calificó de "chapuza" la gestión de la comunicación del caso que tuvo LaLiga con el Deportivo, y reiteró que si no se anula esta jornada, o no se repite, no tendrá "sentido" jugar el último partido contra el Fuenlabrada.

Y es que cree que lo adecuado era jugar la jornada unificada, cuando fuera posible. "Lo que demandan estos casos es aislarlos (casos positivos) totalmente, volver a hacer tests los que no han dado positivo y dar un plazo prudente para disputar el partido en condiciones de seguridad", apeló.