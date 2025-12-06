Ferran amarga al Betis y afianza al líder Barça

Ferran Torres, Real Betis - FC Barcelona - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona goleó (3-5) al Real Betis este sábado en la jornada 15 de LaLiga EA Sports a pesar de empezar encajando en La Cartuja (Sevilla), una nueva remontada del líder para presionar a sus perseguidores, encabezada por un 'hat-trick' de Ferran Torres.

El equipo de Hansi Flick confío una vez más en su pegada, a pesar de las rotaciones y ausencias, sin Robert Lewandowski, Raphinha o Fermín, pensando en el duelo de Champions del martes contra el Eintracht Francfort. El Betis cumplió con la esperada exigencia sobre el líder y se adelantó a los seis minutos con Antony.

Sin embargo, al descanso mandaba un 1-4 para un Barça contundente, con Lamine Yamal jugando por dentro, la banda derecha para Roony Bardghji, autor de un golazo, y un Ferran en punta que marcó tres y pudo irse con alguno más. En el segundo tiempo, el milagro del Betis se esfumó con un riguroso penalti por manos de Marc Bartra y tras revisión de VAR que convirtió Lamine.

El cuadro azulgrana hizo bueno su triunfo el martes ante el Atlético con el sexto seguido en Liga, dueño del intercambio de golpes que inició en La Cartuja. La relajación le costó cara dando aire a Abde y un Antony que abrochó el 1-0 en la primera de los locales, pero tuvo reacción una vez más, como acostumbra esta temporada de remontadas, un Barça muy contundente con Ferran.

El delantero valenciano firmó dos goles en dos minutos, de puro '9', aprovechando la profundidad visitante con Roony y Koundé por la banda derecha (1-2). Un poco roto, el Betis no renunció al ataque y rondó el empate, pero la respuesta del Barça fue el 1-3 de Roony, un golazo con su pierna mala, la diestra, a pase de Pedri.

El canario, recuperado de lesión y del sobre esfuerzo contra el Atlético, lució en La Cartuja como Ferran, quien ya hizo tres en el feudo hispalense en un España-Alemania en 2020, firmando el 1-4 con algo de fortuna en un disparo rebotado. Aitor Ruibal tuvo la última del Betis antes del descanso, para tratar de suavizar la losa.

Con esa buena renta, el Barça volvió del vestuario con el modo ahorro puesto y el partido tuvo más historia de la esperada por culpa de un Betis que no tiró la toalla. Los de Manuel Pellegrini, y los 64.000 presentes, no dieron crédito al penalti señalado a Bartra por una mano tras disparo de Ferran rebotado en su pierna.

El equipo de Flick había perdonado ya antes el quinto, con Lamine muy clara ante Álvaro Valles, pero el propio internacional español se encargó de la pena máxima (1-5). El conjunto andaluz sacó orgullo y, junto con la relajación del Barça a la hora de engordar su cuenta, Marcus Rashford perdonó otro mano a mano y Ferran rozó el cuarto en su cuenta, los de Pellegrini maquillaron el luminoso.

La insistencia local la personificó Abde, y Diego Llorente, en un saque de esquina, y el Cucho Hernández, en un penalti de Koundé, firmaron el definitivo 3-5, demasiado tarde para cambiar la derrota. El Barça afianzó su liderato, dosificando minutos ante el vital duelo en Champions contra los alemanes, y el Betis, que llevaba nueve partidos sin perder entre todas las competiciones, se queda quinto, aún con cierto colchón, en zona europea.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 3 - FC BARCELONA, 5. (1-4, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL BETIS: Vallés; Ruibal, Bartra (Llorente, min.61), Natan (Firpo, min.61; Ricardo, min.89), Valentín Gómez; Altimira (Nelson, descanso), Marc Roca, Fornals, Antony (Pablo, min.75), Abde y Cucho.

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (De Jong, min.63), Balde (Christensen, descanso); Eric García (Jofre, min.80), Pedri (Bernal, min.63), Roony (Fermín, min.68), Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

--GOLES:

1 - 0, min.6, Antony.

1 - 1, min.11, Ferran.

1 - 2, min.13, Ferran.

1 - 3, min.31, Roony.

1 - 4, min.40, Ferran.

1 - 5, min.59, Lamine (penalti).

2 - 5, min.85, Llorente.

3 - 5, min.90, Cucho (penalti).

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño). Amonestó a Altimira (min.21), Nelson (min.58), Ruibal (min.67) y Valentín Gómez (min.87) por parte del Betis. Y a Martín (min.48) y Koundé (min.90) en el Barça.

--ESTADIO: La Cartuja, 64.562 espectadores.