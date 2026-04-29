La FIFA autoriza a la selección afgana de refugiadas a participar en sus competiciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. - Eva Marie Uzcategui/FIFA/dpa

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La FIFA anunció este martes que la selección afgana de refugiadas podrá disputar sus competiciones oficiales tras modificar el reglamento para permitir la participación del equipo sin la necesidad de la aprobación de los talibanes.

"Estamos orgullosos del hermoso viaje iniciado por el 'Afghan Women United', y con esta iniciativa pretendemos permitirles a ellas, así como a otras asociaciones miembro de la FIFA que quizá no puedan inscribir un equipo nacional o representativo en una competición de la FIFA, dar el siguiente paso, en coordinación con la confederación pertinente", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El Consejo de la FIFA acordó modificar el reglamento de la federación para permitir la participación del equipo afgano en competiciones oficiales sin necesidad de que los talibanes lo aprueben, ya que desde su regreso al poder en agosto de 2021, han promulgado más de 70 decretos que restringen los derechos de las niñas y las mujeres.

De esta forma, la selección femenina no ha disputado ningún partido internacional oficial desde entonces, debido a la prohibición de los deportes femeninos. Anteriormente, el reglamento de la FIFA exigía que la selección femenina recibiera el reconocimiento de la Federación Afgana de Fútbol, controlada por los talibanes, para poder competir.

Este combinado, también conocido como 'Afghan Women United', se formó tras unas concentraciones de selección de talentos celebradas en Inglaterra y Australia, y debutó contra Marruecos en octubre en la FIFA Unites-Women's Series 2025.