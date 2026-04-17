La FIFA destaca el nombramiento de Marie-Louise Eta como "un avance" y "una señal clara a mujeres de todo el mundo"

La entrenadora del Union Berlin Marie-Louise Eta, en rueda de prensa. - Andreas Gora/dpa

Berlín (dpa/EP)

La directora general de Fútbol de la FIFA, Jill Ellis, destacó el nombramiento de Marie-Louise Eta como entrenadora del Union Berlin como "una avance" y "una señal clara a muchas otras niñas y mujeres de que también pueden soñar con trabajar como técnicas".

"El nombramiento de una entrenadora principal para un puesto de máxima responsabilidad en el equipo masculino supone un avance para nuestro deporte en su conjunto y envía una señal clara a muchas otras niñas y mujeres de todo el mundo de que ellas también pueden soñar con trabajar como entrenadoras al más alto nivel, tanto en el fútbol femenino como en el masculino", escribió Ellis en una carta personal dirigida a Eta.

La de Dresde, de 34 años, se convirtió en la primera mujer en ser nombrada entrenadora de un equipo masculino en una de las principales ligas de Europa, y debutará con el Union Berlin este sábado contra el VfL Wolfsburgo.

"Convertirse en la primera entrenadora principal de una de las cinco principales ligas masculinas de Europa no solo es un logro significativo para ti personalmente. También es un testimonio de tu arduo trabajo y de la contribución que tú y el Union Berlin habéis hecho al desarrollo del fútbol*, expresó en la carta.