FIFA inaugura dos mini campos en Cisjordania para abrir "un espacio muy necesario" a los niños de la zona

Imagen de uno de los mini campos que ha inaugurado la FIFA en Cisjordania - FIFA

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

FIFA, en colaboración con la Asociación de Fútbol de Palestina y con financiación del gobierno suizo, inaugurará este próximo viernes dos mini campos en Cisjordania, en las localidades de Marah Rabah y Qusin, para el uso de la comunidad local.

De este modo, según indicó el ente rector del fútbol mundial, los niños y sus comunidades contarán con "un espacio muy necesario para jugar, competir y convivir" en estas dos localidades al sur de Belén y al norte de Cisjordania, respectivamente.

"Su puesta en marcha se produce en un momento especialmente difícil para las comunidades de toda Cisjordania, donde las restricciones han alterado la vida cotidiana y limitado el acceso a escuelas, servicios, deportes y otras actividades", recordó la FIFA, que ha concebido estos campos como "lugares donde los niños pueden jugar al fútbol de forma segura, hacer ejercicio regularmente y tener la oportunidad de relacionarse entre sí, a pesar de las circunstancias que les rodean".

Además, hasta el 25 de septiembre, estos dos espacios acogerán el torneo 'Unite for Peace: Kids' Cup' ('Unidos por la paz: Copa Infantil'), que reunirá a 14 equipos palestinos locales y a unos 160 niños en un torneo, que constará de partidos de fase de grupos seguidos de cuartos de final, semifinales y final, además de otras actividades futbolísticas para niños y miembros de la comunidad de los pueblos y localidades vecinos.

"La iniciativa aprovechará el poder del deporte rey para promover la paz, la amistad, la inclusión, el trabajo en equipo, el respeto mutuo y el juego limpio, en el marco de la campaña de la FIFA 'Unite for Peace' ('Unidos por la paz')", subrayó el organismo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, advierte que "el valor de estas instalaciones se medirá por lo que ocurra en las canchas día tras día". "Para los niños que viven en comunidades donde la vida a menudo se ve alterada por restricciones e incertidumbre, contar con un lugar donde puedan jugar al fútbol, reunirse con sus amigos y participar en deportes organizados es más importante que nunca. Especialmente ahora que conmemoramos el 'Día Internacional de la Paz', esperamos que estos 'FIFA Arenas' sirvan a sus comunidades durante muchos años", afirmó.

El torneo 'Unite for Peace: Kids' Cup' marcará el inicio del uso regular de ambas instalaciones, que se convertirán de inmediato en centros comunitarios activos. Una de ellas se encuentra en la zona de Thaher Al Thour, frente a la escuela secundaria femenina de Marah Rabah, mientras que la segunda está situada en la parte noroeste de la localidad de Qusin, junto a la carretera principal que la conecta con Deir Sharaf.