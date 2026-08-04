La FIFA niega que Infantino haya pedido ayuda a Trump: "Es pura ficción"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de la entrega del trofeo de campeones del mundo a la selección española, en la edición de 2026. - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

BERLÍN (ALEMANIA), 4 Ago. (dpa/EP) -

La FIFA negó este martes que el presidente del organismo, Gianni Infantino, haya llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirle ayuda y apoyo tras las críticas recibidas por una propuesta de venta de participaciones del Mundial de fútbol a inversores privados, asegurando que eses informaciones son "pura ficción".

"El presidente de la FIFA no ha realizado ninguna llamada al presidente de Estados Unidos, ni a ningún miembro de su administración, en los últimos días. Es pura ficción", declaró la FIFA en respuesta a las informaciones publicadas este lunes.

El New York Post informó de que Infantino había buscado el apoyo de Trump y su administración en medio de las crecientes críticas a su plan, del que dio marcha atrás, de vender una participación del 20% de los derechos comerciales del Mundial a inversores privados.

La publicación indicaba que el dirigente suizo había intentado en repetidas ocasiones, sin éxito, ponerse en contacto con Trump por teléfono desde que la propuesta fracasara el pasado viernes, y que el presidente de la FIFA se sentía "aislado" por la avalancha de críticas en los medios.

El plan de Infantino para la venta de los derechos de la Copa del Mundo de fútbol iba a estar respaldado por Thrive Capital, fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

La candidatura de Infantino a un nuevo mandato como presidente de la FIFA, de 2027 a 2031, se enfrenta ahora a un mayor escrutinio tras el fracaso del acuerdo, y organismos como la UEFA, la Federación Inglesa de Fútbol y la Federación Alemana de Fútbol han hablado de una pérdida de confianza en el presidente de la FIFA, que ya no cuenta con el apoyo oficial de la Federación Galesa.