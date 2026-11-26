Archivo - Imagen del logo de la FIFA - Omar Zoheiry/dpa - Archivo

LONDRES 26 Nov. (PA Media/dpa/EP) -

La FIFA confirmó este jueves que ha sido víctima de un ciberataque que ha provocado "el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial" del ente rector del fútbol mundial.

"La FIFA puede confirmar que ha sido víctima de un ciberataque delictivo que ha dado lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial. La FIFA está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden", apuntó un portavoz del organismo.

La FIFA condenó "en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales". "Dichas acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden acarrear consecuencias significativas para las personas afectadas", sentenció.

Al parecer, recientemente algunas personas lograron acceder a los datos suplantando la identidad de miembros del personal de la FIFA, y no a través de ningún fallo en los sistemas de ciberseguridad del organismo rector.

El grupo 'Handsome Boy Hacking Club' ha reivindicado la autoría del ataque y publicó capturas de pantalla como prueba en su cuenta de la red social 'X' el pasado 19 de noviembre, aunque según ha podido saber la Press Association, la filtración no incluye documentos relacionados con su polémico plan de inversores privados para el Mundial, y un análisis interno del organismo ha indicado que el ataque supuso una filtración del 0,1 por ciento de todos los datos que posee.