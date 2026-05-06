Figo: "Cuando el Real Madrid no gana ningún título, es un año extremadamente negativo"

Archivo - El exfutbolista portugués Luis Figo, embajador de Betfair. - BETFAIR - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo expresó que "cuando el Real Madrid no gana ningún título, es un año extremadamente negativo", en referencia a la segunda temporada sin grandes títulos del club merengue, aunque defendió que no se puede ganar "todos los años", ya que sería "muy aburrido".

"El año que el Real Madrid no gana ningún título es un año extremadamente negativo. La Champions está en el ADN del Real Madrid. La historia dice que significa esta competición para el club. Hay un magnetismo y una atracción mutua", dijo el embajador de Betfair.

Aunque el portugués ve lógico que no ganar la Champions "todos los años". "Hay otros equipos que también tienen este objetivo y son muy buenos. Si ganara siempre el mismo equipo la Champions, el fútbol sería muy aburrido", bromeó.

Y abordó el Clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou. "El Real Madrid solo por su propio prestigio y los jugadores que tiene se pone él mismo presión y responsabilidad. Como jugador no hace falta que te metan más presión, ya lo sabes, simplemente por jugar de blanco", afirmó el que fuera '10' merengue sobre un duelo que puede decidir la Liga si vencen los azulgranas o hay empate.

Para Figo, la Champions conquistada con el Real Madrid en 2002 ante el Bayer Leverkusen en Hampden Park fue "muy especial". "Es la única que he ganado. Para todo profesional, levantar este título es un sueño por cumplir, así lo era para mí desde muy niño. Se trata de la mejor competición a nivel de clubes y la más difícil de conseguir", reconoció.