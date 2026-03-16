Figo: "Me sorprendió la solidaridad del Real Madrid en la ida, si uno o dos no defienden, en Champions se nota"

Archivo - Figo: "Si los caminos de Mourinho y el Real Madrid se cruzan, habrá que ver cómo sale" - BETFAIR - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo confesó que le "sorprendió la solidaridad" del Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City, en una competición en la que "si uno o dos no defienden, se nota", al mismo tiempo que aconsejó a Vinícius Júnior que siga tirando penaltis, después de errar uno ante el conjunto inglés.

"¿Un consejo para Vinícius y los penaltis? Seguir tirándolos. Yo creo que sólo falla quien los tira. Esos momentos son segundos en los que tomas una decisión y tienes mucho más que perder de lo que has ganado, porque al final todo el mundo espera que metas el gol", reflexionó el embajador de Betfair y Balón de Oro en el año 2000.

Figo explicó que, cuando lanzas un penalti, te enfrentas a "segundos de decisión en los que tienes que ser efectivo y también superar todo lo que rodea a un penalti en esas circunstancias y la presión que tienes". "Hay que intentar ser eficaz, que es lo único que cuenta", comentó.

Para el partido de vuelta de octavos, en el que el Manchester City tratará de lograr una remontada, tras el 3-0 de la ida en el Santiago Bernabéu. "Para mí, fue una sorpresa en términos de la solidaridad del equipo en ese partido", dijo el luso.

"En este tipo de partidos de alto nivel, si los once que están en el campo no son solidarios y no defienden, si hay uno o dos que no defienden, se nota mucho. Puede influir fácilmente en el resultado final, independientemente de que el equipo tenga mucha calidad. Sólo con la calidad te da para ganar algunos partidos, pero no todos", añadió.

El portugués abordó la situación de Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, si el conjunto merengue avanza a cuartos de final. "Cuanto más éxitos tenga el Real Madrid hasta el final de temporada, será más fácil para el actual entrenador", valoró.

"Es complicado porque al final quienes deciden son la dirección deportiva, en este caso quien mande en el club. Y siempre creo que esas decisiones han sido tomadas conforme al éxito deportivo del año", manifestó. "No sé lo que va a pasar este año porque se cambió de entrenador a mitad de temporada y no sé hasta qué punto se quiere mantener al entrenador o si se está buscando otro", añadió con cautela el embajador de Betfair.

Finalmente, Figo afirmó que Pep Guardiola, técnico del City, será fiel a sus ideas para intentar la remontada. "Se agarra más que nada a su filosofía de juego que le permita poder tener buenos resultados sea contra quien sea, no solamente contra el Real Madrid", prosiguió.

"Pep ama el fútbol y ama jugar bien al fútbol. Siempre intenta ganar y jugar bien. Muchas veces el resumen que puedes hacer de un partido no coincide con la forma en que él ve el fútbol. Tiene bastante respeto por la historia y por lo que es el Madrid. Eso está ahí, sabe de las dificultades, pero al mismo tiempo cree en su forma de estar en el fútbol, ver el fútbol y entrenar. Y cree en su filosofía de juego", concluyó.