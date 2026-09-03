Figo: "El Real Madrid ha fichado muy bien, más por necesidad que por nombres"

Archivo - El exfutbolista portugués Luis Figo, embajador de Betfair. - BETFAIR - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo destacó que el Real Madrid "ha fichado muy bien" en el mercado estival, aunque "más por necesidad que por nombres", un paso que era "necesario, después de dos años en los que no ha ganado ningún título" y para que el madridismo afronte la temporada "con más esperanza" e "ilusión".

"Yo creo que el Real Madrid ha fichado muy bien. Ha fichado jugadores que necesitaba en posiciones importantes: la de central, laterales o extremo, como Diomande. Sí, en general ha fichado muy bien, más por necesidad que por nombres", expresó el luso, embajador de Betfair.

Para el Balón de Oro en 2000 "era necesario dar este paso y reforzar el equipo después de los dos últimos años en los que no ha ganado ningún título". "Es necesario para el ambiente, para que el aficionado afronte la temporada con más esperanza y esté involucrado, con esa ilusión de que sea un año positivo", agregó.

Figo abordó los costes de los traspasos en la actualidad. "En algún momento tendrá que parar. Es verdad que depende de los presupuestos de los clubes, del 'fair-play' financiero, pero son cantidades muy altas", opinó. "Yo creo que no se puede rentabilizar una transferencia de 150 millones como siempre se dice o se quiere hacer creer a la gente, vendiendo, por ejemplo, camisetas. Estos fichajes se pueden rentabilizar deportivamente, pero financieramente es muy complicado", argumentó.

Y valoró, concretamente, el coste de Yan Diomande, por el que el Real Madrid habría pagado 125 millones de euros fijos más variables. "De mi época han pasado ya casi 30 años. En ese momento yo pensaba que era una locura lo que se estaba pagando por muchos fichajes. Pero la evolución de los mercados hace que se paguen todavía más locuras por algunos fichajes", añadió.

"Infelizmente, no creo que vaya a ser una Liga distinta a los últimos años en términos de los equipos, en este caso Real Madrid, Barça, que pueden ser campeones. Depende un poco del Atlético de Madrid, pero en ese sentido no creo que sea muy diferente", señaló el embajador de Betfair.

Figo también desveló que en 2007 estuvo cerca de ir a jugar a Arabia Saudí, "antes de todo el 'boom' actual que se vive allí". "Fue cuando acababa mi primer contrato con el Inter, pero no se concretó porque la gente ahí no era seria. Así que al final me quedé dos años más en el Inter. Pero entonces Arabia no es lo que es ahora", relató.