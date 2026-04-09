La final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid será a las 19.00 horas

Archivo - La jugadora del FC Barcelona Femení Salma Paralluelo disputa un balón. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La final de la Copa de la Reina Iberdrola de fútbol entre el FC Barcelona Femení y el Atlético de Madrid se disputará a las 19.00, hora peninsular, en el Estadio de Gran Canaria, según informó este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Este enfrentamiento será el próximo sábado 16 de mayo en el feudo de la UD Las Palmas y será la reedición de la final del año pasado entre el conjunto blaugrana, actual campeón y que busca su duodécimo título copero, y el rojiblanco, que busca el tercero.