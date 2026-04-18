Final Copa del Rey, en directo: Atlético de Madrid - Real Sociedad

Final Copa del Rey, Atlético de Madrid - Real Sociedad - RFEF

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad disputan en La Cartuja la final de la Copa del Rey Mapfre 2025/2026 con la intención de aprovechar la ocasión de celebrar un título, que se resiste los últimos años en el equipo rojiblanco y con la ambición 'txuri-urdin' intacta. La final de este sábado promete.

Los de Diego Pablo Simeone, más allá de su futuro en la Champions, tienen ante sí la oportunidad de cortar la sequía, desde la Liga 2020/21, y reclamar esa condición de equipo grande de España con una flamante página. Mientras, una Real que protagonizó un despegue inesperado en 2026 desde que llegara Pellegrino Matarazzo quiere ganar su segunda Copa en cinco años.

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