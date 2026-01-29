Flick celebra el pase a octavos pero avisa: "Tenemos que hacer las cosas mucho mejor"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, durante el partido ante el Copenhague de la Liga de Campeones en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, celebró la clasificación directa para los octavos de final de la Liga de Campeones tras la victoria ante el Copenhagen (4-1) en la octava y última jornada de la Fase Liga, un triunfo que permitió al conjunto azulgrana cerrar esta primera liguilla en quinta posición, con 16 puntos, y evitar el 'play-off' previo.

"Tenemos calidad, pero sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer las cosas mucho, mucho mejor. En la siguiente ronda no puedes empezar en el minuto diez o quince, tienes que estar listo desde el primer segundo", advirtió el técnico alemán en rueda de prensa, marcando el nivel de exigencia que quiere ver en su equipo en la fase decisiva del torneo.

Más allá de ese aviso, Flick se mostró satisfecho por el objetivo logrado y por terminar entre los ocho primeros clasificados. "Estoy realmente feliz por esta situación y por haber terminado entre los ocho primeros. Era muy importante para nosotros y somos responsables de haberlo conseguido", señaló.

"No me importa jugar dos partidos más o menos, pero estar en el 'Top 8' era clave", añadió, subrayando el nivel de la competición. "Cinco equipos de la Premier League están entre los ocho primeros, eso demuestra el nivel que hay", apuntó sobre una liga inglesa que considera que es la mejor del momento.

El técnico reconoció que el encuentro ante el Copenhagen tuvo dos mitades muy distintas y admitió que no quedó contento con el rendimiento del equipo antes del descanso. "La segunda parte fue mucho mejor. No hicimos grandes cambios, pero hablamos de estar en la posición correcta", explicó. "No estaba feliz con la primera mitad, pero al final lo están los jugadores, los entrenadores y también la afición".

Flick elogió igualmente la propuesta del conjunto danés. "Presionan hasta el final, son muy valientes y juegan de una manera muy atrevida", destacó, valorando el partido como una buena prueba para seguir creciendo. "Para nosotros fue un partido muy bueno también para mejorar".

El alemán también destacó la conexión con la grada en una noche especial en el Spotify Camp Nou. "Hoy hubo una buena comunión con los aficionados. Nos apoyaron y nos dieron mucha energía positiva, y eso es lo que necesita el equipo", afirmó.

En el apartado individual, Flick valoró la actuación de Marc Bernal y explicó su gestión tras una lesión importante. "Tiene mucho potencial y es un futbolista fantástico. Su técnica es muy buena y sabe controlar el juego", señaló. "Viene de una lesión grande, físicamente tiene que mejorar, pero para él fue bueno jugar 45 minutos y veremos qué pasa en los próximos partidos".

Asimismo, elogió el crecimiento de Lamine Yamal, tanto en ataque como en defensa. "Atacó el espacio, dio el último pase y fue importante otra vez, pero también mejoró mucho en defensa", destacó. "Tiene una calidad fantástica, es increíble en el uno contra uno y para nosotros es muy importante".

Por último, Flick evitó valorar la situación de otros equipos en la clasificación final y dejó claro su foco exclusivo en el Barça. "Estoy centrado solo en mi equipo. No me importan los demás", zanjó, restando importancia a resultados ajenos que influyeron en la tabla.