Flick: "Necesitábamos un jugador como Rashford"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en el partido contra el Newcastle de la Liga de Campeones en St James' Park - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

"El Newcastle no fue rival fácil, estoy muy contento de lo hecho y del juego"

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, destacó este jueves la actuación de Marcus Rashford, autor de los dos goles en la victoria blaugrana contra el Newcastle United (1-2) en St James' Park, en el estreno de la Fase Liga de la Liga de Campeones 2025/26, asegurando que el delantero inglés "ha demostrado que es un jugador fantástico".

"Es un jugador fantástico, con mucho talento. Su finalización y su habilidad son increíbles. Le dije que fuera a por el gol. En la primera parte no estuvo acertado, pero en la segunda sí. Para un delantero siempre es bueno marcar y estoy contento de que haya podido hacerlo. Necesitábamos un jugador como Rashford", aseguró Flick en rueda de prensa.

Flick insistió en que este doblete, en el estreno goleador de Rashford como blaugrana, debe ser solo el comienzo de una buena serie de actuaciones. "Marcus ha hecho el primer paso, pero ahora debe dar el segundo. Estrenarse en 'Champions' con dos goles con el Barça es un gran primer paso, pero ahora debe demostrar que puede dar más", se sinceró.

Sobre el triunfo ante el Newcastle, Flick recalcó la importancia de la puesta en escena del equipo y de llevarse los 3 primeros puntos en juego a casa. "Primero, que es 'Champions'. Segundo, un gran ambiente. El Newcastle está haciendo un gran trabajo. No fue fácil defenderles, pero pudimos controlar el partido y el balón y estoy muy contento de lo que hicimos, de nuestro juego", aseguró.

También se mostró satisfecho con el rendimiento del guardameta Joan Garcia, debutante en la competición. "Tener a Joan en la portería es increíble, es muy rápido y salva muchas ocasiones. Estoy muy contento con él", aseguró.

Pero el técnico alemán reconoció que su equipo aún debe mejorar, sobre todo en algunos aspectos de concentración. "Tenemos un equipo joven y cuando nos han marcado no ha sido fácil, pero siempre intentamos mejorar. Hemos cometido errores, tenemos que ser más serios. Pero en general defendimos muy bien esta noche", celebró.

Finalmente, elogió la aportación de Frenkie de Jong tras reaparecer, tras unos días fuera por lesión y perderse el triunfo por 6-0 ante el Valencia. "Ha estado fuera unos días y ha jugado muy bien, trabajando duro. Tengo un gran equipo a mi alrededor y se puede ver en el césped que todos están listos al cien por cien", destacó.