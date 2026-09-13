Flick: "No fue nuestro mejor encuentro, la segunda parte nos costó un poco"

Hansi Flick en el banquillo del Ciutat de València - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció que pese a la victoria este domingo por 2-4 ante el Levante UD no fue "el mejor encuentro" de su equipo, al que le costó "un poco" en la segunda parte, aunque no esconde que también les ayudará a "mejorar" y que esto debe ser "una lección para el futuro".

"No fue nuestro mejor encuentro, por supuesto. Creo que tuvimos un gran comienzo, pero en la segunda parte nos costó un poco. Normalmente debemos jugar con más calma, pero al final el Levante lo hizo muy bien. El terreno de juego no estaba en las mejores condiciones, muy seco y no era el escenario habitual para nuestro juego", subrayó Flick en rueda de prensa tras el partido.

El alemán recordó que "hay muchos encuentros al principio" y que sabe que no están a su "nivel máximo ahora mismo". "Puede parecerlo porque los partidos resultaron muy fáciles o parecieron fáciles, aunque no lo fueron, ya que jugamos bien, pero hay que luchar. Y, por supuesto, superar este partido también nos ayuda a mejorar, así que tenemos que tener situaciones que tenemos que mejorar", admitió.

El preparador del actual campeón insistió en que no fue "fácil la segunda parte", pero que fue "normal". "Ellos estaban jugando en casa y creo que fue la primera derrota después de ocho partidos en casa, es por su estilo y hacen un fantástico trabajo en su casa. Especialmente en la segunda parte jugaron bien y para nosotros no fue fácil, pero sobrevivimos y feliz estoy por eso. El Levante debe ser una lección de futuro", apuntó.

De Karim Adeyemi, aseguró no estar sorprendido "de lo que hace porque cuando está concentrado es un jugador fantástico". "Tiene que demostrarlo y por eso decidimos traerlo. Le conozco desde hace muchos años y sé lo que puede aportarnos. Especialmente en esa jugada del gol, estuvo perfecto. Se nota que tiene algo especial y tiene que demostrarlo, no debe conformarse ni relajarse; siempre debe ir a por más, buscar la siguiente jugada, el siguiente objetivo", remarcó.

Finalmente, sobre Anthony Gordon, indicó que les aporta "mucho control de balón". "Cuando recibe la pelota, siempre es capaz de controlarla y devolverla a un compañero para mantener la posesión; eso es muy importante para nosotros. Estoy muy contento con eso. Por supuesto, como delantero, cuando tienes ocasiones, quieres marcar, y ojalá lo consiga muy pronto. Eso también le ayudará a asentarse del todo, pero estoy contento con él. Valoramos lo que nos aporta", sentenció.