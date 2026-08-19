Flick: "Rodri es quizá el mejor '6'"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en un amistoso ante el FC Basel 1893. - Europa Press/Contacto/Priscila Bütler

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, defendió que "quizá" el centrocampista español Rodri Hernández "es el mejor número 6", por lo que "era una gran oportunidad" su fichaje por el conjunto azulgrana, ya que aportará "cosas especiales".

"Era una gran oportunidad para nosotros asegurarnos su fichaje, así que todos estábamos convencidos al 100%, porque es un jugador fantástico. También le da al equipo cosas especiales, para mí es genial tenerlo aquí", valoró el técnico alemán en declaraciones a los medios del club.

Flick elogió las cualidades del centrocampista español, que "es quizá el mejor número 6". "Puede controlar el juego, pero también ayuda mucho en la defensa. Sabe muchas cosas. Los duelos en el aire son muy importantes para nosotros. Y, por supuesto, aumenta el nivel de cada jugador", enumeró.

Rodri Hernández se convirtió este martes en nuevo futbolista del FC Barcelona, firmando por las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, después de que el club azulgrana y el Manchester City alcanzaran un acuerdo para el traspaso del futbolista.