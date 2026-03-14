Flick: "Xavi Espart es una muy buena opción"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick - Owen Humphreys/PA Wire/dpa

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que el jugador del filial Xavi Espart es "una muy buena opción" para suplir las bajas en defensa del equipo en el partido de este domingo ante el Sevilla FC, además de advertir de que afrontan "una semana muy importante" y que por ello deben "jugar con confianza y con convicción".

"Cada jugador del equipo podría estar en el once inicial mañana. En el caso de Xavi, entrenó con nosotros hace unos meses, se lesionó, pero lo que he visto ahora es bueno, está de vuelta y hoy por hoy nos está dando una opción más. Eso es importante porque Balde no puede jugar y Jules -Koundé- tampoco, así que necesitamos opciones y él es una muy buena opción", declaró en rueda de prensa.

Sobre el duelo de este domingo, pidió a sus futbolistas que jueguen "con confianza". "Esta semana tenemos tres partidos más y para nosotros es una semana muy importante. Nuestro objetivo es disputar estos tres partidos en casa y ganar cada uno de ellos. No va a ser fácil, porque conocemos los puntos fuertes del Sevilla, nos lo demostraron en Sevilla; presionan alto, van muy bien en el uno contra uno y veremos qué ocurre mañana. Lo que tenemos que hacer es jugar con confianza, con convicción, y es lo que quiero ver del equipo", dijo, sin dar importancia a las elecciones presidenciales de este domingo. "Estamos 100% centrados primero en el partido. Ya veremos qué ocurre después del partido", añadió.

El técnico alemán se mostró además satisfecho con la reacción del equipo tras la dolorosa en el Riyadh Air Metropolitano. "La derrota contra el Atlético de Madrid fue una lección dura, pero yo creo que hemos aprendido de esa lección. Jugamos cuatro partidos durante los últimos 11 días, y las opciones para poder cambiar son limitadas para algunas posiciones. Hay que tener en cuenta que algunos jugadores vuelven de lesión, quizás necesitamos algo más de tiempo", manifestó.

"Pedri, Raphinha y Marcus Rashford lo están haciendo muy bien. Cómo está jugando el equipo, su actitud, su mentalidad, es algo que me gusta y que aprecio. Ninguno de los cuatro partidos ha sido sencillo, han sido partidos muy intensos y hemos hecho bien las cosas. Además, tenemos jugadores muy jóvenes que tienen que ir mejorando y están mejorando con esta experiencia", continuó.

Respecto a las cifras goleadoras de Robert Lewandowski y Ferran Torres, Flick afirmó que "ahora es un buen momento para los dos para estar de vuelta". "Tras lo que he visto en el entrenamiento, yo creo que vamos por el buen camino", indicó, antes de hablar de Roony Bardghji. "No pasa nada. Es un jugador muy profesional, su actitud es increíble, excelente. Sabemos quién juega en esa demarcación y no es fácil para él. Y además, jugar para un equipo como éste, con la calidad de los jugadores que hay aquí, no es fácil. Su actitud y su mentalidad son muy buenas, increíbles. Está haciendo un gran trabajo", subrayó.

En otro orden de cosas, habló del regreso de Frenkie de Jong. "Esperamos que vuelva después del parón. Todo va bien", afirmó, y finalizó valorando el estado de forma de Gerard Martín y Pau Cubarsí. "Eric no estaba disponible para el partido del Atlético por acumulación de tarjetas, y en Newcastle tampoco estaba disponible. Gerard ha mejorado muchísimo, es algo que me encanta ver. Ha mejorado con actitud, con mentalidad, es increíble ver al nivel al que está jugando. Es un jugador muy centrado en el partido. Cubarsí, con 19 años, también lo está haciendo muy bien, estoy muy contento con ambos", finalizó.