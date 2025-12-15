Florentino Pérez: "El 'caso Negreira' es el mayor escándalo de la historia del fútbol"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la Asamble General Ordinaria del club. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, insistió este lunes en que "el 'caso Negreira' es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional", y "el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo", y aseguró que "la mayor preocupación" del club blanco "es la situación del arbitraje en España", porque "daña la credibilidad y la reputación" de la competición liguera.

"La Navidad también es un momento para reflexionar sobre las cosas que nos preocupan. Y en nuestro caso, les digo con rotundidad que la mayor preocupación del Real Madrid es la situación del arbitraje en España. Un problema que ha traspasado nuestras fronteras y daña la credibilidad y la reputación de nuestra competición", dijo el dirigente en declaraciones publicadas en la web de la entidad, de la comida de Navidad con los medios de comunicación celebrada en la Ciudad Real Madrid.

Durante su discurso, Pérez recordó el 'caso Negreira'. "Es del todo incomprensible que las instituciones del fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha", denunció. "¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y pasemos página? ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca", agregó.

"¿Cómo es posible que la RFEF y LaLiga, que deben velar por la integridad de la competición y perseguir que se haga justicia, se comporten de esta manera? ¿A qué se debe su pasividad? Confío en que algún día también lo sabremos. La RFEF y LaLiga tienen el deber de velar por la integridad de la competición para no parecer cómplices de un caso tan grave", defendió.

Para Pérez, el 'caso Negreira' es "el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional". "Tal y como se ha publicado estos días, hoy sabemos que se han pagado más de 8 millones de euros por informes técnicos sobre árbitros, los informes más caros del mundo, y que encima nunca fueron conocidos por los propios entrenadores, que eran los destinatarios de los informes", expresó.

Y, según el presidente blanco, los clubes siguen "viviendo las secuelas de un caso que mancha la imagen" del fútbol y que "pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical de las estructuras del arbitraje español". "Sin ir más lejos, ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a toda una final de Copa", denunció sobre el encuentro disputado ante el Deportivo Alavés este domingo.

"¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país? Y como vieron ayer, o en nuestro anterior partido en Girona, parece ser que las zancadillas sufridas por Vinícius o Rodrygo en nuestras últimas dos salidas no son penalti, es la novedad arbitral de esta temporada", criticó.

"SE HA DAÑADO GRAVEMENTE LA IMAGEN DE NUESTRO FÚTBOL"

Y afirmó que está "seguro" de que el Real Madrid "no" es "el único club perjudicado por este caso". "Es más, es posible que algún club haya incluso descendido, víctima del 'caso Negreira'", dijo. "Está en juego la integridad y la decencia de nuestro deporte. Se ha dañado gravemente la imagen de nuestro fútbol. Y por tanto, hay que hacer justicia porque solo así podremos, entre todos, regenerar el fútbol español", agregó.

"El juez instructor del caso lo calificó como corrupción sistémica. Y ya conocéis todos que, en entrevistas públicas, ex directivos del Barcelona reconocieron abiertamente que se hacían estos pagos porque eran convenientes para su club. ¿Convenientes, por qué? ¿Y para qué? Desde luego, sus entrenadores han afirmado que ni conocían ni necesitaban esos informes", prosiguió.

Florentino Pérez avanzó que el Real Madrid "seguirá insistiendo en ello". "Y vosotros, desde los medios de comunicación, jugáis un papel fundamental para que 2026 pueda ser el año en el que, por fin, se haga justicia y comience la verdadera regeneración del fútbol español", deseó.

El presidente del club madridista también reconoció sentirse "muy ilusionado con el futuro" de la entidad y el estadio Santiago Bernabéu. "Asistimos al final de las obras del estadio. El partido de la NFL ha propiciado que se viera en todo el mundo el entusiasmo que provoca la transformación del Bernabéu, convertido ya en uno de los grandes iconos vanguardistas del deporte y en uno de los principales atractivos turísticos de Madrid. Estamos orgullosos de poder contribuir con nuestro estadio al prestigio de nuestra ciudad y de nuestro país", comentó.

También ensalzó el papel de la Fundación Real Madrid, "el alma" del club, porque ayuda "cada año a 400.000 personas en más de 100 países". "Llevamos esperanza a los más vulnerables de la sociedad, especialmente a los niños y niñas que están en riesgo de exclusión social. El deporte es una herramienta de solidaridad muy poderosa capaz de unir a los pueblos y a las personas, estén donde estén", defendió.

"Y hay que decir también que la unidad del madridismo nos ha permitido vivir en estos últimos 15 años una de las etapas más exitosas de toda nuestra historia. En este período de tiempo nuestro club ha conseguido 58 títulos: 30 de fútbol y 28 de baloncesto, entre ellos 6 Copas de Europa de fútbol y 3 Copas de Europa de baloncesto", destacó.

Finalmente, Pérez deseó a los presentes "una feliz Navidad" y que "el año nuevo traiga salud, felicidad y éxitos profesionales para todos". "Os deseo unas felices fiestas en compañía de vuestras familias y de vuestros seres queridos. Y espero que el año nuevo 2026 os traiga salud, trabajo y felicidad", agregó, destacando que el club "siempre ha valorado el trabajo de los medios de comunicación" y la relación con los mismos basada en "la honestidad, el respeto mutuo, la profesionalidad y el rigor".