Florentino Pérez: "Huijsen es un central moderno preparado para triunfar en el Real Madrid"

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dio este martes la bienvenida al central español Dean Huijsen, "uno de esos grandes jugadores que irrumpen en el mundo del fútbol con la fuerza necesaria para ilusionar durante muchos años" y un "central moderno preparado para triunfar" en el conjunto madridista.

"Hoy los madridistas estamos felices, muy felices, porque llega a nuestro club uno de esos grandes jugadores que irrumpen en el mundo del fútbol con la fuerza necesaria para ilusionarnos durante muchos años. Hoy damos la bienvenida al Real Madrid a Dean Huijsen", señaló Pérez durante la presentación del futbolista en la Ciudad Real Madrid.

El mandatario recalcó que el central ha "querido" que el conjunto madridista sea su "nueva casa". "Has elegido defender este escudo y esta camiseta porque ese era tu gran sueño desde niño. Como acabamos de ver en estas imágenes, que habrán emocionado especialmente a tu familia, a tus padres y a tus hermanos que hoy te acompañan en uno de los días más importantes de tu vida. Ellos saben todo lo que has trabajado y todo el sacrificio que has tenido que hacer para convertirte a tus 20 años en uno de los grandes centrales del mundo", subrayó.

El empresario detalló su paso por la cantera de "un equipo amigo y querido" como el Málaga CF, del que dio el salto a la Juventus donde "demostraste todo el fútbol que llevas dentro hasta debutar en la Serie A, una de las ligas más exigentes del mundo", algo que "fue un gran beneficio" para sus clubes, pero "también para el Real Madrid".

"Tu progresión iba creciendo y ya eras uno de los centrales con más futuro en Europa. Este crecimiento te llevó a la Premier League y en el Bournemouth te has consolidado como uno de los mejores centrales en una de las ligas más prestigiosas del mundo", prosiguió Pérez, que recalcó que en el club están "orgullosos de que formes parte ya de la selección española".

El presidente madridista indicó a Huijsen que "con 20 años, has demostrado que tu fútbol provoca la admiración de todos los aficionados, con un talento especial para desarrollar un fútbol elegante y ser ya un central moderno preparado para el presente y para el futuro, y para triunfar en el Real Madrid". "Muchos de los grandes clubes europeos querían contar contigo, pero tú has tenido claro desde el primer momento que deseabas estar con nosotros para construir tu propia historia. Por ello, te agradecemos tu afán por formar parte del mejor club del mundo", aseguró.

"Llegas al Real Madrid cargado de ilusiones y dispuesto a comenzar un recorrido que será el mayor desafío de tu carrera profesional. Pero a pesar de tu juventud, ya has demostrado que estamos ante uno de los grandes jugadores que han irrumpido en el mundo del fútbol en los últimos años. Te traen tus ganas para triunfar en nuestro club", agregó el dirigente.

"TODO TU SACRIFICIO SE VE COMPENSADO HOY"

Este le recordó al futbolista que va a convivir con "una nueva familia, la del Real Madrid" y que "entenderás de inmediato" que todo los éxitos del club es "gracias a la unidad de todos". "Y de un hecho que es diferencial, y que te lo quiero decir, porque los jugadores del Real Madrid, además de ser extraordinarios, son madridistas, sienten este escudo y transmiten los valores que han sido y seguirán siendo la esencia del Real Madrid", expresó.

Pérez resaltó los valores de la camiseta madridista como "el trabajo, el sacrificio, la superación permanente, el compañerismo, el respeto, la humildad y la solidaridad". "Estamos convencidos de que esos valores son los que te han traído hasta aquí. Los madridistas son los que te van a acompañar cada día y los que te darán fuerzas para seguir consiguiendo metas que pueden parecer imposibles", puntualizó.

También le habló del Santiago Bernabéu, donde sentirá "la pasión del madridismo y todo lo que es capaz de vivir cualquier jugador que se enfunde esta camiseta". "Querido Dean, hoy es un día para disfrutarlo con aquellos que más te quieren y que te han apoyado a lo largo de tu trayectoria. Todo este sacrificio se ve compensado hoy con este momento tan esperado. A partir de ahora te toca seguir luchando para alcanzar aquello que más deseas, que es conseguir títulos y triunfos con el Real Madrid", declaró.

"Los valores de esta camiseta van a hacer que sientas desde el primer momento que aquí nadie se rinde hasta el último instante en cada partido. Eso es lo que te van a pedir nuestros aficionados, que también te acompañarán hasta ese último aliento. Hoy comienzas tu historia con el Real Madrid, aquí te esperan grandes emociones y tu aventura arranca con el primer Mundial de Clubes, con el que estamos ilusionados los madridistas de todos los continentes. Te deseamos lo mejor y estamos convencidos de que juntos compartiremos muchas alegrías", sentenció.