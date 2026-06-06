Florentino Pérez: "¿Pero no tenían un entrenador cerrado? La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras"

1093705.1.260.149.20260606132013 Florentino Pérez - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del Real Madrid Florentino Pérez ha asegurado que la camiseta blanca "no se mancha con mentiras", y ha calificado de "bulos" las promesas sobre fichajes del otro candidato, Enrique Riquelme, entre ellos el del entrenador alemán Jürgen Klopp, además de pedir el voto para seguir "defendiendo" al club.

"La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras. Los símbolos del Real Madrid no se manchan y no merecen que los desprecien alguien que quiere ser presidente del Real Madrid. Ya tuvimos bastante con aquel trienio negro de Calderón para que ahora volvamos a ver las mismas mentiras y el mismo bochorno", señaló en su cierre de campaña de las elecciones a la presidencia, que se celebran este domingo.

El acto arrancó con un vídeo de imágenes históricas del Real Madrid combinadas con momentos de Florentino Pérez como presidente, destacando además los logros conseguidos durante sus dos etapas, todo ello bajo el tema de Bryan Adams '(Everything I Do) I Do It For You'.

El candidato madridista inició su discurso agradeciendo el "apoyo y cariño" recibido estos días por los socios, y mandó un mensaje especial. "Quiero dar la bienvenida también a Madrid al papa León XIV, que hoy en el avión que le trasladaba a Madrid ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid, y eso es un orgullo y un honor", indicó.

"Es un orgullo formar parte de la familia de la gran familia madridista es un poder defender unos valores que hemos heredado de nuestros padres y que seguimos transmitiendo a las nuevas generaciones. El Real Madrid es algo muy importante en la vida de todos nosotros y por eso siempre insisto en la responsabilidad que tenemos todos los socios para defender lo que es nuestro", prosiguió.

Además, reiteró que el club "será siempre de sus socios", y recordó que en su día tuvo que "avalar con 147 millones de euros" para que "pudieran cobrar los jugadores y los proveedores". "No he hecho otra cosa que trabajar en todo este tiempo para que nada ni nadie nos pueda arrebatar nunca esta condición de dueños del Real Madrid", afirmó.

"He trabajado y seguiré trabajando para defender la soberanía del socio, para que todos podamos votar como lo vamos a hacer mañana. Yo he trabajado y seguiré trabajando por la democracia y por la transparencia de este club. Conmigo jamás podrían votar personas que no fueran socios del Real Madrid. Conmigo sería impensable aquella Asamblea de una época que todos queremos olvidar", añadió. "Ahora se presentan en esta candidatura algunos de aquellos directivos, cuñados o hijos de aquellos, el propio candidato es hijo de uno de aquellos que formaban parte de la Junta Directiva de Calderón", dijo.

Por otra parte, Pérez señaló que está "en juego" el futuro del club. "Los socios no consentiremos que se dañe la imagen del Real Madrid. Hay quien no tiene escrúpulos y utiliza la camiseta del Real Madrid para avergonzar a los socios. Hemos tenido que soportar el bochorno de que se lance un bulo en un show televisivo para engañar al socio y que minutos después el padre de un jugador, la representante también del jugador y el mismo club donde juega, el Manchester City, lo desmienta con rotundidad y les amenace con presentar acciones legales", manifestó.

"Esto es algo que a ellos seguramente no les provoca ningún rubor. Pero a todos los socios de Real Madrid nos provoca mucha vergüenza. Y ese ridículo parece que no tiene fin. Avanzan en nombre de un entrenador para ir a hablar con él. Y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. ¿Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña? A estos señores les vale todo", prosiguió.

"Conmigo como presidente hemos celebrado juntos 66 títulos, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol y tres Copas de Europa de baloncesto. Nadie ha ganado más en la historia. Y vamos a seguir ganando, no tengan ninguna duda. Saben que yo no les miento nunca; aquello que prometo, lo hago, y así me he ganado la credibilidad. Yo no les presento camisetas enrolladas, para que un presentador haga su show. Yo traigo aquí, al Real Madrid, a los mejores jugadores del mundo. Y ahora lo seguiré haciendo. Conmigo, el madridismo, seguirá teniendo la misma ilusión de siempre", explicó.

También insistió en que está aquí "para defender al Real Madrid de estos que ya intentaron asaltar la soberanía de los socios y también de aquellos que quieran meter la mano". "Vienen a hablarnos de ADN. Nuestro ADN es no rendirnos nunca y tener respeto a lo que somos, a nuestra historia. Es tener respeto a nuestro escudo y a nuestros símbolos. Y no reírse con un presentador que nos insulta con mascotas elegidas por los antimadridistas que pretenden burlarse del club más importante del mundo", expuso.

Además, Pérez aseguró que durante la campaña ha recogido "muchas propuestas y muchas sugerencias" y que va a prestar "especial atención a los socios no abonados". "No vamos a descansar hasta que la lucha que hemos emprendido contra la reventa junto a la policía tenga el objetivo que pretendamos, que los abonos rescatados de la reventa vayan a los socios que llevan mucho tiempo esperando", expresó.

"El Real Madrid conmigo ha sido, es y será siempre de sus socios, y voy a trabajar con una propuesta que votaremos todos en un referéndum. Yo propuse que cualquier modificación de estatutos de importante trascendencia se haga siempre con el consentimiento de todos los socios. Será una propuesta para que seamos los dueños de verdad, no solo en lo emocional y en lo sentimental, sino también en lo económico", siguió.

"Os pido que vayáis a votar para seguir defendiendo al Real Madrid todos juntos. Los socios somos los dueños del club. Los dueños del Bernabéu, los dueños de nuestros títulos, los dueños también en lo económico. Por quienes nos hicieron madridistas, por ellos y por nosotros, vayan a votar porque nos queda mucha historia por hacer", finalizó.