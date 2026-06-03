Florentino Pérez: "Si los socios deciden dar entrada a un inversor, no va a mandar en el club"

Florentino Pérez durante la presentación de su candidatura para las elecciones al Real Madrid - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, insiste en que el inversor que compre ese 5 por ciento del club que pondrá a la venta, si así lo deciden los socios, "no va a mandar ni va a participar en ninguna de sus decisiones", y que tiene prevista esta medida desde que se percató de que querían quitarle "el patrimonio económico" que posee la entidad a través de "una enmienda" a la nueva Ley del Deporte.

"El club va a seguir siendo siempre un club, con su presidente, con su Junta Directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad, que es cien por cien del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada a una cosa simbólica, a alguien que nos la valore", recalca Pérez en un vídeo publicado este miércoles por su candidatura en respuesta al aviso del otro candidato, Enrique Riquelme, de que la entidad va camino de la privatización.

El empresario reitera que, "si llegado el momento", los socios deciden "dar entrada a un inversor con un máximo del 5 por ciento" para conseguir esa mencionada valoración, "esa marca, global o como sea, no va a mandar en el club, ni va a participar en ninguna de sus decisiones", lo que seguirá correspondiendo "a los órganos que tiene el club".

Pérez apunta que, únicamente, el que compre ese porcentaje "se lleva la satisfacción y el honor de asociar su marca a la de Real Madrid". "Pero ni decide, ni vota, ni nada, que eso está reservado al cien por cien para los socios del club", remarca, dejando claro que los socios "son los que tienen todo el poder en el club" y, si sale adelante la medida, "todo el poder económico".

El candidato recuerda que propuso "un cambio de estatutos para que cualquier modificación que se hiciera en estos temas", tuviera que ser "aprobado por referéndum de todos los socios", los cuales pasarán a tener un carnet que "deja de ser un sentimiento y pasa a ser una propiedad también desde el punto de vista económico". "Y eso es lo que yo quiero, que el día de mañana puedan heredar nuestros hijos, nuestros nietos, ese patrimonio que es muy grande, que no les quiero decir lo que va a valer en el futuro", advierte.

Y la razón para la posible venta de ese 5 por ciento es porque considera que se les "quisieron quitar este patrimonio económico" al club madridista, pero también al FC Barcelona y al Athletic Club, los tres que son "de los socios". "Pero nos quisieron quitar el patrimonio económico en una enmienda a la Ley del Deporte. Y ahí es cuando nos preocupamos tanto, que estamos haciendo todo esto", subraya.

Además, asevera que "no merece ni contestación" si se vende esta pequeña parte porque el Real Madrid necesite dinero. "Estos días nos han llenado la prensa de todos los periódicos del mundo porque Forbes nos ha valorado como el club más valioso y más rico del mundo. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Eso es absolutamente falso", zanja.

Finalmente, habla de la polémica con el censo electoral, después de que Enrique Riquelme afirmase que la candidatura del actual presidente madridista es la única que tiene en su poder este documento. "Es absolutamente falso. En toda la vida, la Junta Electoral no da el censo a nadie. Ahora, si un candidato quiere comunicarse con todos los socios, da la documentación a la Junta Electoral y el club la envía a todos los socios. Son ganas de perturbar absurdamente", sentencia.