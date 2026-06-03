La Junta Electoral del Real Madrid explica el procedimiento de recogida y custodia del voto por correo

Enrique Riquelme y Florentino Pérez, candidatos a la presidencia del Real Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral del Real Madrid explicó este miércoles el procedimiento de recogida y custodia del voto por correo, en el ejercicio de las funciones de supervisión, control y garantía del proceso electoral que le atribuyen los Estatutos Sociales, las Normas Electorales y el acuerdo de desarrollo operativo.

Así, según un comunicado, la Junta convocan a los interventores de ambas candidaturas para recoger los primeros votos por correo. Los interventores deberán comparecer este jueves a las 13.45 horas en las oficinas de la Junta Electoral en la Ciudad Real Madrid en Valdebebas.

A las 14.00 partirá desde dichas oficinas el vehículo que trasladará a los asistentes hasta la oficina de correos en la que se encuentra habilitado el apartado postal 6031, "no pudiendo garantizarse la participación de quienes comparezcan con posterioridad a dicha hora".

Entonces, la Junta informó paso por paso cómo será el proceso de recogida y custodia. Primero, y con carácter previo al desplazamiento a la oficina postal, el notario del club dejará constancia mediante diligencia o acta de presencia de la fecha, hora y lugar de inicio de las actuaciones, así como de la identidad de los miembros de la Junta Electoral e interventores de las candidaturas.

Después, el notario del club, Cruz Gonzalo López-Müller Gómez o "quien legalmente le sustituya", procederá a la retirada de la correspondencia electoral depositada en el apartado postal 6031. "Los votos por correo serán introducidos en los recipientes habilitados al efecto, procediéndose a su precintado", agregó el comunicado.

Entonces, el notario levantará las correspondientes actas notariales o diligencias de presencia relativas a la recepción, retirada de la documentación electoral recibida y de precinto, unas actuaciones que se desarrollarán ante los miembros de la Junta Electoral asistentes y de los interventores de las candidaturas.

Tras esto, la documentación electoral será trasladada desde la oficina de correos hasta la sede de la Junta Electoral en la Ciudad Deportiva, "desplazándose conjuntamente en el mismo vehículo el notario, los miembros de la Junta Electoral asistentes y los interventores presentes".

Ya en la sede, los recipientes precintados serán depositados en la sala habilitada para su custodia, en presencia del notario del club, de los miembros de la Junta Electoral asistentes y de los interventores de las candidaturas, dejando el notario constancia de dicho depósito mediante la correspondiente acta notarial o diligencia de presencia.

Allí, los asistentes podrán comprobar "la integridad de los recipientes y de sus precintos en el momento de su depósito en la sala de custodia". "Dicha sala permanecerá cerrada y sometida a vigilancia permanente durante las 24 horas del día por los servicios de seguridad del club. Asimismo, contará con sistemas de videovigilancia en funcionamiento permanente durante todo el periodo de custodia de la documentación electoral", relató el comunicado.

Además, "con la finalidad de reforzar la transparencia y confianza en la integridad del procedimiento de custodia", las candidaturas podrán designar a uno de sus interventores acreditados para permanecer de forma continuada en las inmediaciones del acceso a la zona de custodia durante todo el periodo en el que los votos por correo permanezcan allí depositados.

"Dicha presencia tendrá carácter exclusivamente observacional y no atribuirá facultades de custodia, control, acceso o intervención sobre la documentación electoral, los recipientes, los precintos o los votos por correo", dejó claro la nota, ya que los interventores no podrán acceder al interior de la sala de custodia ni a su contenido salvo en aquellos supuestos y actuaciones expresamente previstos en las Normas Electorales y en el Anexo II, o si así lo acuerda la Junta Electoral.