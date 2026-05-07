Friburgo y Aston Villa remontan sus semifinales y jugarán por el título de la Europa League

May 7, 2026, Birmingham, West Midlands, England: BIRMINGHAM, ENGLAND - MAY 07 : John McGinn of Aston Villa on the ball during the UEFA Europa League Semi Final second leg football match between Aston Villa and Nottingham Forest at Villa Park on May 07, 2 - Europa Press/Contacto/Paul Bonser / Sports Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El SC Freiburg y el Aston Villa han ganado este jueves de manera respectiva al SC Braga por 3-1 y al Nottingham Forest por 4-0 en los partidos de vuelta en las semifinales de la Europa League, remontando sendos cruces y clasificándose para el partido definitivo por el título, que se disputará el próximo 20 de mayo en el Besiktas Park de Estambul.

En el Europa-Park Stadion, la tempranero expulsión de Mario Dorgeles en las filas visitantes condicionó el partido. El Friburgo lo aprovechó metiendo el 1-0 en el 19', un tanto de Lukas Kübler de rebote, y el 2-0 poco antes del descanso, golazo de Johan Manzambi con derechazo lejano.

Kübler repitió gol en el 72', de cabeza al saque de una falta desde lejos, y Pau Víctor marcó el insuficiente gol del honor para el Braga, que cayó eliminado pese a haber ganado por 2-1 en el encuentro de ida.

En la otra 'semi', tampoco pudo el Forest defender su ventaja del 1-0 cosechado en casa. No en vano, el equipo de Nottingham salió escaldado este jueves de su visita a Villa Park. Ollie Watkins abrió el marcador, sobrepasada la media hora, remachando de cerca una asistencia de Emi Buendía después de un jugadón suyo por la banda izquierda del ataque.

Y durante la segunda parte, los pupilos de Unai Emery arrasaron a su rival de la Premier League. El propio Emi Buendía hizo el 2-0 de penalti en el minuto 58 y allanó el camino para una victoria que rubricó John McGinn con su doblete (77' y 80'), valedero por un billete a la final.