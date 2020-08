El Fuenlabrada lleva a la Fiscalía un audio de Bergantiños por posible "gravísimo incumplimiento de las normas"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CF Fuenlabrada anunció este martes que ha dado traslado a la Fiscalía de un audio del futbolista y capitán del Deportivo de La Coruña Álex Bergantiños por considerar que puede significar "un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas" por recibir presuntamente indicaciones para "determinar" el resultado del partido que debe medir a ambos.

"Ante las presuntas pruebas publicadas del audio del capitán del RC Deportivo Álex Bergantiños, estamos en la obligación de, como afectados, dar traslado a la fiscalía por un incumplimiento del artículo 286 bis. 4 del Código Penal", indicó el CF Fuenlabrada en un comunicado.

En un audio al que tuvo acceso la Cadena COPE, el centrocampista gallego se dirige a sus compañeros sobre la idoneidad o no de presentarse al partido de este miércoles -que podría disputarse el viernes tras la petición de aplazamiento de los dos clubes y de LaLiga a la RFEF-, por las posibles consecuencias que pueda tener para la resolución del 'caso Fuenlabrada'.

"Para que no te den el partido por perdido y te quiten puntos por incomparecencia los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo ocho profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, de paripé, incluso hablar a lo mejor con los del Fuenlabrada, 1-0 y nos sentamos, no se cómo puede hacerse eso", señala Bergantiños.

El futbolista señala también que la mayor posibilidad es que el procedimiento que está abierto concluya con el descenso administrativo del equipo fuenlabreño y que el Deportivo se salve "por quedar cuartos por la cola". "Es lo único que nos piden para que el 'Depor' pueda quedarse. Me parece lamentable cómo se está montando todo, pero no puedo más que transmitiros lo que me pide el club", advierte.

En este sentido, el equipo madrileño remarcó que, "si la autoría se prueba, las indicaciones de la directiva de un club a un capitán para predeterminar el resultado de un partido y/o para no competir profesionalmente suponen un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas".

"Nos sentimos perjudicados por una trama que de forma injusta y posiblemente delictiva pretende perjudicar al CF Fuenlabrada en busca de un descenso administrativo del todo infundado", sentenció la entidad que preside Jonathan Praena.