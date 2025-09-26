De la Fuente da el 3 de octubre la lista para los partidos contra Georgia y Bulgaria

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en la rueda de prensa en la que dio la lista para los partidos contra Bulgaria y Turquía para la clasificación para el Mundial de 2026 en Las Rozas. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, anunciará la lista de convocados para los partidos contra Georgia y Bulgaria, correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de 2026, en Elche y Valladolid el próximo viernes 3 de octubre en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid).

De la Fuente atenderá a los medios de comunicación a partir de las 12:30 horas en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol. Una hora antes, a las 11:30 horas, la RFEF anunciará los internacionales para la doble cita a través de sus canales oficiales.

España se enfrentará el sábado 11 de octubre contra Georgia en el Martínez Valero de Elche y a Bulgaria, en el José Zorrilla de Valladolid el martes 14, ambos a partir de las 20:45 horas. España llega a esta ventana de octubre como líder del Grupo E con seis puntos tras los triunfos contra Bulgaria y Turquía.

El mismo viernes, a las 12 horas, David Gordo hará pública la lista de la selección sub-21, que disputará dos encuentros en esta ventana de octubre. El viernes 10, en el Pedro Escartín de Guadalajara (21 horas), jugará un amistoso ante Noruega. El martes 14, en el estadio Castalia de Castellón de la Plana, se mide contra Finlandia (18:30 horas) en el tercer compromiso de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027.

España resolvió con triunfo sus dos primeros duelos del grupo ante Chipre y el territorio de Kosovo. Gordo atenderá a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas después de que lo haga Luis de la Fuente.

La concentración de la Selección española absoluta empezará el lunes 6 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Los jugadores convocados por el seleccionador estarán citados a partir de las 20:00 horas.