De la Fuente da este viernes una lista con novedades para el amistoso ante Serbia

Archivo - El seleccionador nacional Luis de la Fuente en rueda de prensa - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino Luis de la Fuente ofrecerá este viernes la lista de convocados para el amistoso ante Serbia del próximo 27 de marzo, en la que se esperan novedades por las bajas de jugadores habituales, regresos de jugadores importantes como Rodri Hernández (Manchester City) y la posible entrada del guardameta del FC Barcelona Joan Garcia.

El técnico riojano dará a conocer sus elegidos en la última convocatoria antes de la de los que irán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y para un parón marcado por la cancelación de la 'Finalissima' ante Argentina y con sólo, de momento, un amistoso confirmado, ante el combinado balcánico, al que se medirá en el Estadio de la Cerámica de Villarreal (Castellón).

El de Haro tendrá que diseñar una lista de nuevo con cambios respecto a las más habituales por la ausencia segura por lesión de jugadores prácticamente fijos en sus esquemas como son los centrocampistas Mikel Merino (Arsenal FC) y Fabián Ruiz (PSG), o los delanteros Nico Williams (Athletic Club) y Samu Aghehowa (Oporto), todos lesionados, con el navarro en una carrera a contrarreloj por poder recuperarse para la cita, y con el melillense descartado ya por una grave lesión de rodilla.

De la Fuente tampoco puede contar para el mediocampo con Pablo Barrios (Atlético de Madrid), que fue citado en la anterior del mes de noviembre, por lo que puede ser una oportunidad para nuevas caras como Alberto Moleiro (Villarreal CF) o Beñat Turrientes (Real Sociedad), a buen nivel con sus respectivos equipos. También parece que volverá Rodri Hernández (Manchester City) y que se puede mantener Pablo Fornals (Real Betis), gran novedad en la anterior.

Además, está la duda de la portería y de si el seleccionador convocará por primera vez a Joan Garcia, del FC Barcelona, lo que provocaría que se caiga uno de los tres habituales (Unai Simón, David Raya y Alex Remiro), todos ellos también en buen momento de forma.

En defensa, la gran novedad podría ser el defensa del Atlético de Madrid Marc Pubill, que ha relegado al banquillo incluso a Robin Le Normand, otro que podría entrar porque suele ser fijo con De la Fuente y que no estuvo en la anterior lista, por lo que habría 'overbooking' en el puesto de central. Además, está por ver si el riojano decide llamar al lateral Dani Carvajal, ya recuperado de sus últimas lesiones, pero con poca participación en el Real Madrid.

Mientras que arriba se espera la vuelta del extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, que no juega con la campeona de Europa desde septiembre, y las bajas de Williams y Aghehowa, y el descenso de protagonismo de Yéremi Pino (Crystal Palace) podrían traer algún nombre nuevo como Víctor Muñoz (CA Osasuna) o una nueva citación para Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).