De la Fuente muestra su "repulsa total" ante los cánticos racistas: "Son intolerables"

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, en rueda de prensa en el RCDE Stadium - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

CORNELLÀ (BARCELONA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, expresó su "total y absoluta repulsa" ante los cánticos de carácter xenófobo y racista escuchados durante el empate ante Egipto (0-0) en el RCDE Stadium, con parte de la grada cantando "Musulmán el que no bote", y los calificó de "intolerables".

"Opino creo que lo que opinamos todos. Total y absoluta repulsa ante cualquier actitud xenófoba, racista, de falta de respeto. Es intolerable. No he hablado con el presidente Louzán, pero supongo que se habrá expresado en la misma línea, y es lo que yo pienso: intolerable", manifestó en rueda de prensa.

El técnico riojano explicó que desconocía los protocolos de actuación en estos casos, pero sí percibió la reacción mayoritaria del estadio. "No conozco los protocolos, pero he visto el mensaje en el marcador y, a raíz de eso, la gran mayoría del estadio ha actuado silbando a los impresentables que seguían teniendo esa actitud", señaló.

"El fútbol no es violento, los violentos aprovechan el fútbol para tener su espacio, y son así en el teatro, en el autobús o en un bar. A esos violentos hay que apartarlos de la sociedad, identificarlos y alejarlos. Cuanto más lejos, mejor", añadió con contundencia.

Preguntado por el debut del portero Joan Garcia en Cornellà, en un contexto de pitos por parte de un sector de la grada, De la Fuente evitó entrar en la polémica. "No te voy a contestar. La pregunta se contesta por sí misma. En mi pueblo dirían 'qué nivel, Maribel'", zanjó en un tenso cara a cara con un periodista 'perico' que sigue la actualidad del RCD Espanyol que, en su opinión, le dijo al seleccionador que había faltado al respeto al RCD Espanyol por hacer debutar al portero, ahora del Barça, en su anterior estadio.

En lo deportivo, el seleccionador se mostró satisfecho pese al empate. "Estoy muy contento con el comportamiento de todos, no ha habido lesiones, han debutado jugadores que no lo habían hecho y hemos visto escenarios de juego que se pueden dar. También hemos comprobado lo difícil que es ganar, y por eso ponemos en valor lo conseguido", explicó.

Además, destacó el papel del centrocampista Fermín López, que entró al descanso y fue uno de los mejores en el tramo final del partido y quien más cerca estuvo de romper el 0-0 inicial. "Da gusto verle con esa actitud y esas ganas", apuntó, tras una actuación muy activa del centrocampista blaugrana.

De cara a la lista para el Mundial, De la Fuente avanzó que el trabajo seguirá centrado en el seguimiento individual. "Hay que dar continuidad a lo que venimos haciendo. Es clave el estado de forma, los minutos y la participación con sus clubes, además del análisis de los rivales. La parte más intensa es el seguimiento detallado de cada jugador que pueda venir", indicó.

Sobre la portería, reconoció la dificultad de la elección final. "Si pudiera me llevaría a los cuatro, pero tendré que llevar a tres. Hemos aprendido muchos detalles de ellos y la competencia es muy sana, nos hace mejores a todos", afirmó sobre Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan Garcia.

Por último, puso en valor la dificultad del fútbol internacional tras la ausencia de Italia en el próximo Mundial. "Es muy difícil clasificarse, incluso para un Mundial con 48 selecciones. Italia se queda fuera por tercera vez y eso demuestra lo complicado que es, no ya competir, sino llegar", concluyó.

Por su parte, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, aseguró que no percibió los incidentes en la grada. "No he oído nada. Estaba concentrado en el partido, el ambiente era fantástico. Todos somos humanos y hay un solo Dios en el que creemos. No voy a comentar algo que no he oído", señaló.