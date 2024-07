De la Fuente: "Si no somos España, no vamos a tener opciones de ganar"

"El equipo está en el mejor momento para afrontar una final"



MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, apuntó que su equipo está "en el mejor momento para afrontar una final" como la de este domingo ante Inglaterra por la Eurocopa 2024, pero destacó que no pierden la "perspectiva" de que, a pesar de haber jugado un gran torneo, tendrán que hacerlo incluso mejor.

"Estoy feliz, sólo me quedo con lo bueno, no tengo tiempo para ir acumulando cosas negativas en mi vida, me quedo con todo lo bueno que estamos viviendo aquí. Estoy en uno de los grandes hitos deportivos, con ganas de jugar este partido", dijo en rueda de prensa este sábado, en la previa a la final de Berlín.

De la Fuente empezó reconociendo sin decirlo un camino largo y complicado hasta ver a España en una nueva final continental, en busca de su cuarto europeo, y después de ganar todos sus partidos a un gran nivel, contra rivales como Croacia, Italia, Alemania o Francia. "El partido que se espera es una final, muy difícil, complicado, porque los dos somos grandes selecciones, las mejores, un partido muy equilibrado. El que menos errores cometa tiene más posibilidades de ganar. El equipo está en el mejor momento para afrontar una final de esta importancia", afirmó.

"A veces me ruborizo de tanto pedirles, mañana es el día que menos les voy a pedir. Lo dan todo. Les voy a pedir que disfruten de algo que se han ganado a base de mucho trabajo. El futuro es llegar bien a mañana, y estar en disposición de pelear. Estoy orgulloso de ver el proceso que hemos seguido, la ilusión que han generado. Nadie ha regalado nada a este equipo, se lo han ganado ellos. Hay presente y un gran futuro. Ver a un país entregado es maravilloso", añadió.

El técnico riojano fue preguntado por el papel de favorito que tiene España y por el nivel, aunque en línea ascendente, de una Inglaterra criticada por su juego. "No hemos perdido nunca la perspectiva. Sabemos que no hay favoritos. Igual que en las últimas eliminatorias. Favorito, lo dejamos para las casas de apuestas. Si no estamos más concentrados, por encima del nivel que hemos estado, no vamos a tener posibilidades de ganar", dijo.

"Si nosotros no somos España, no vamos a tener opciones de ganar. Nos centramos en ser mejores, tenemos que ser reconocibles por nuestras fortalezas, así tendremos más opciones de ganar. Nuestra tendencia es evidente. Si no se hace mañana porque no se puede será un partido, pero no será porque haya cambiado el modelo. Con los futbolistas que tenemos es difícil renunciar a un estilo así", apuntó sobre el juego ofensivo de España. "Estoy dejando claro cuál es nuestro plan de mañana y nuestra tarjeta de presentación", dijo.

Además, De la Fuente, que pidió respeto para el perdedor con "orgullo" de estar en la final "poniendo en valor el recorrido", insistió en "disfrutar" del partido de este domingo, que "muy pocos" han podido jugar antes en sus vidas. "A mí no me va a cambiar nada. Sé lo que es competir. Soy un gladiador. Disfruto de ver a la gente feliz y, de conseguirlo, los jugadores estarían felices y un país con las muestras de ilusión y armonía que estamos viendo, como en mucho tiempo. Eso es lo que celebraría más", confesó.

Por otro lado, el seleccionador nacional, que tuvo mención especial para los lesionados Pedri y Ayoce Pérez, además de que anunció que Gavi estará el domingo acompañando al equipo, fue preguntado por acudir a Dios en estos casos. "La fe es algo personal, pero es transferible. Como soy libre y puedo elegir, me invitan a creer en Dios y me da mucha confianza y fortaleza. Rezo todos los días, no son supersticiones", afirmó.

En cuanto a los ingleses, De la Fuente destacó un "potencial futbolístico fantástico", con "grandes individualidades", que puede aparecer este domingo y "dar la mejor versión que puedan dar". "Un nivel superior para mí", apuntó. "Hay que afrontar el partido, ver quién se impone, a un partido, incluso siendo peor se puede ganar", confesó, antes de referirse a Nico Williams y Lamine Yamal.

"Son jugadores que tienen alegría y una madurez impropia para ser tan jóvenes. Saben qué nos jugamos y están muy bien acompañados. Formamos un conjunto, es lo que nos hace más potentes", explicó, después de que ambos celebraran estos días sus respectivos 22 y 17 cumpleaños, este mismo sábado en caso del jugador del Barça.

Por último, De la Fuente fue preguntado por una posible dinastía de esta selección española, como la que ganó las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010. "Es una generación muy brillante, muy exitosa. No me atrevería a decir tanto, son selecciones míticas, pero queremos hacer historia, ya hemos hecho parte. Confía en estos jugadores y en el fútbol español como para augurar un gran futuro. Hay presente y futuro, pero eso no significa que vayas a ganar siempre", zanjó.