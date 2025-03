De la Fuente: "El tifo más bonito sería 3-0 en el marcador"

"Nadie es imprescindible, los jugadores lo saben"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, volvió a no dar pistas sobre su once para la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones contra Países Bajos este domingo en Mestalla, donde espera una fuerza "sobrenatural" por cómo se ha volcado la afición de Valencia con España.

"Quería hacer un agradecimiento a toda la afición y ciudad de Valencia. Ha sido espectacular lo que viví ayer, no lo había visto nunca cerca de 30.000 personas en un entrenamiento, mañana será un ambiente que pasará a la historia", afirmó en rueda de prensa.

El técnico de 'La Roja' apuntó además que no espera respuesta al tifo de la afición 'Oranje' en Róterdam y sí un buen resultado en el marcador. "3-0 en el marcador sería el tifo más bonito. No vi el tifo, ni lo entendí, ni los jugadores fueron conscientes. No sé si tendremos tifo, me da igual, vamos a sentirnos impulsados por una fuerza sobrenatural por la afición, eso es lo importante", dijo.

Además, De la Fuente fue preguntado por la posible delantera de este domingo y de las opciones de que Dani Olmo y Pedri compartan minutos. "Todos los jugadores estaban en perfectas condiciones, Morata y Le Normand también. Lo que no me gusta es la denominación 'falso nueve'. Nosotros jugamos con delantero centro, de falso tenemos poco, nada. Oyarzabal, Dani Olmo, Merino, Morata y otros tantos, mañana elegiremos un once de fantásticos futbolistas. Lo más importante es que están todos bien", apuntó.

"La suerte que tengo es que tengo 26 futbolistas tan buenos que podemos hacer dos equipos muy buenos, es la suerte que tenemos. Ellos siempre piensan en el equipo, es de nuestras más importantes virtudes. El jugador más importante de la selección española es el equipo. Aquí todos son muy importantes, nadie es imprescindible. Los jugadores lo saben. Damos especial importancia a los valores, son las buenas personas que hay que tener en un vestuario, sufrimiento y capaz de superación, querer ser cada día mejor", añadió.

Por otro lado, el preparador riojano quitó importancia a las declaraciones de Nico Williams, que afirmó que pintarían la cara a Países Bajos en Mestalla. "Sabemos todos cómo es Nico, se excuso después, fue un comentario coloquial y nada que sea falta de respeto. Hemos siempre valorado al rival, no tengamos en cuenta esa expresión. En Valencia, con este público, con lo que nos jugamos, vamos a estar a la altura para poder superar al rival", dijo.

Además, De la Fuente recordó cosas a mejorar tras el 2-2 en De Kuip. "Estos jugadores lo dan todo de manera natural. Algunos son amigos de las estadísticas, nosotros ganamos más duelos, tuvimos más posesión, tiramos más veces que Países Bajos y la sensación es que estuvimos a merced del rival, porque es un gran rival", comentó.

"Momentos que estuvimos muy largos, más vulnerables, y esos minutos que se pueden dar, pero a un entrenador no le gusta, de perder el control y que la iniciativa la llevó Países Bajos. Es una lección que teníamos aprendida de hace mucho tiempo, pero está bien que alguien te recuerde que es muy difícil ganar", apuntó.

El seleccionador nacional no se casó tampoco con un Ferran que juega en casa y que está demostrando mucha efectividad. "Tenemos también esa opción, jugadores con diferentes características, veremos cuál es el plan de juego. Igual todo está planteado para el que salga después resuelva el partido. Uno hace un trabajo para que luego salga otro y se beneficie de él, eso es un equipo", dijo.

"El problema de ganar es que sigues acostumbrándote, es difícil perder el colmillo, sabiendo que los retos son cada vez más difíciles. Estamos hablando de un partido que podría ser una final de Campeonato de Europa, y eso que decían que la Liga de Naciones era un torneo de segundo nivel", terminó.