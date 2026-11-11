De la Fuente: "Ver a España feliz y contenta fue la mayor satisfacción"

Archivo - El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente. - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, ha confesado que "ver a España feliz y contenta" después de ganar el Mundial fue su "mayor satisfacción" y reveló que el premio a mejor entrenador del mundo, recientemente ganado, lo tiene en "una vitrina" junto a otros premios conseguidos porque le gusta tenerlos en lugares "visibles".

"Me sentí muy feliz después de ganar el Mundial por la gente que estaba disfrutando del campeonato del mundo. Por todos los trabajadores de la RFEF, los futbolista, los técnico, toda la institución y todo el país. Ver a España feliz y contenta fue la mayor satisfacción", afirmó el seleccionador nacional en una entrevista concedida a dos jóvenes de ASSIDO Murcia, una asociación dedicada a las personas con síndrome de Down de la Región de Murcia.

De la Fuente expresó la felicidad que sintió tras ganar el premio a mejor entrenador del año, un galardón que reconoce "el trabajo de muchos años y del trabajo de mucha gente". "Me sentí muy feliz por mí y por mi familia y por lo que representa, por el mejor cuerpo técnico del mundo, y por la dirección deportiva de una institución como la RFEF que nos apoya incondicionalmente", añadió.

Premios individuales que el técnico de Haro guardo en un lugar privilegiado: "Tengo en mi casa una vitrina donde los tengo puestos. Gracias a Dios no me entran todos y algunos los tengo algunos metidos en cajas en el trastero. Ya buscaré otra forma de ponerlos, pero intento que estén visibles".

Pero pese a tantos reconocimientos, el campeón del mundo señala que no le resulta "difícil" mantener los pies en el suelo. "Me acuerdo de mis padres y lo que me enseñaron cuando era pequeño, que me decían que hay que ser humilde, respetuoso y entender que la vida da muchas vueltas. Lo mejor es mantener siempre un equilibrio para que no te creas nunca el mejor, ni tampoco cuando las cosas no vengan bien te creas que eres malo", subrayó.

"Mi objetivo es seguir siendo un poquito mejor cada día. Creo que se puede mejorar siempre. Hoy yo quiero ser mejor de lo que fui ayer y mañana quiero ser mejor de lo que fui hoy, y así sucesivamente. Eso se lo pido a mi grupo de trabajo, intentar mejorar cada día. Esos son los sueños que me quedan por conseguir", expresó el riojano sobre sus aspiraciones de cara al futuro.

En cuanto a la unión del equipo desde su llegada al banquillo, destaca que la clave es "la escuela de valores que tiene el fútbol". "Es ser generoso, solidario, buen compañero, trabajar en equipo, todo eso que ayuda a que todo funcione en equipo. Estos futbolistas lo entienden, lo interpretan y lo ponen en práctica de manera inmejorable. Es una suerte contar con futbolistas maravillosos y grandes personas", agregó.

Por último, habló de su plano personal con los jugadores: "Lo primero es que se sientan contentos y felices. Y cuando no está pasando un buen momento, ayudarle a romperlo para que se sienta más seguro. Y luego, obviamente, animarle a que ponga todo su potencial futbolístico en el campo. Pero siempre desde la confianza y el apoyo.