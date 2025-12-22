El Fulham doblega al Nottingham Forest desde el punto de penalti

Raúl Jiménez celebra su gol en el Fulham-Nottingham Forest en Craven Cottage - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fulham, con un solitario gol de penalti de Raúl Jiménez, se ha impuesto este lunes al Nottingham Forest (1-0) en el último partido de la decimoséptima jornada de la Premier League, un resultado que permite a los londinenses alejarse más de la zona baja y acercarse a los puestos nobles.

En Craven Cottage, el VAR resolvió una pena máxima por el derribo de Douglas Luiz sobre Kevin, y el delantero mexicano no falló ante John Victor para hacer su cuarto gol de la temporada y anotar su undécimo penalti en los once lanzamientos que ha tirado con el Fulham.

Con su segundo triunfo seguido, los de Marco Silva ascienden al decimotercer puesto con 23 unidades, a seis de Europa y diez sobre el descenso, mientras que el Forest se queda marcando la permanencia (18) con cinco puntos de renta sobre la antepenúltima posición.