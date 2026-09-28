La Fundación Barça lanza una campaña para impulsar el Testamento Solidario

Iniciativa de la Fundación Barça para impulsar el Testamento Solidario. - FC BARCELONA

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Barça lanzó este lunes una nueva campaña de comunicación para impulsar su Testamento Solidario, una iniciativa que permite a cualquier persona destinar una parte de su patrimonio, una cantidad concreta o la totalidad de su herencia, a los proyectos sociales y humanitarios que la entidad desarrolla.

La campaña, según un comunicado, tendrá presencia en medios de comunicación y entornos digitales, y gira en torno a una pieza audiovisual que busca "conectar con el sentimiento solidario de los seguidores y seguidoras 'blaugranas'".

"El vídeo presenta el último mensaje de un abuelo a su familia durante su funeral. Después de recordar las experiencias que han dado sentido a su vida, el protagonista revela que todavía le queda una nueva lista de cosas por hacer: seguir ayudando a otras personas a través de su legado solidario. La pieza concluye mostrando el impacto de los proyectos de la Fundación Barça en ámbitos como la educación, la inclusión, la salud, el apoyo a personas refugiadas o la protección de la infancia", explicó la nota de prensa.

La Fundación Barça quiere poner el foco en que "los valores que unen a millones de culés pueden seguir generando oportunidades mucho más allá de la vida de cada persona". Aunque el Testamento Solidario es una fórmula que ya utilizan muchas fundaciones y organizaciones del tercer sector, en el ámbito de las fundaciones de clubes deportivos "sigue siendo una iniciativa poco habitual".

Así, el Testamento Solidario de la Fundación Barça permite que cualquier persona pueda destinar una parte de su patrimonio, una cantidad determinada o, si así lo desea, la totalidad de su herencia, a los programas sociales de la Fundación.

Por tanto, según explicaron, no es una fórmula reservada a grandes patrimonios ni implica necesariamente dejar toda la herencia. "Se puede designar a la Fundación Barça como heredera de una parte del patrimonio o como legataria de una cantidad concreta", apuntó el comunicado.

Este legado se destina a programas de educación, protección de la infancia, salud, apoyo a personas refugiadas e inclusión social de la Fundación Barça. "La entidad lleva más de 30 años trabajando para mejorar la vida de niños, niñas y jóvenes vulnerables, y sus programas llegan actualmente a más de 700.000 niños, niñas y jóvenes en todo el mundo2, recordaron.

El procedimiento consiste en formalizarlo ante notario, con "un coste aproximado de 50 euros". Además, puede modificarse o revocarse "en cualquier momento", y la Fundación ofrece "asesoramiento legal gratuito" durante todo el proceso. "El Testamento Solidario permite que los valores que representa el Barça sigan ayudando a niños, niñas y jóvenes mucho más allá de la vida de cada persona", concluyó el comunicado.