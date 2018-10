Fútbol.- Aguirre: "Nos hemos convertido en un equipo que cree en sí mismo"

Actualizado 26/01/2007 16:19:15 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Javier Aguirre, destacó que el equipo debe mantener la misma línea de las últimas jornadas, de cara al inicio de la segunda vuelta, que estrenarán mañana ante el Racing de Santander en el Vicente Calderón

"Debemos seguir en la misma línea, partido a partido. No podemos hacer cuentas, no da resultados y lo digo por experiencia. No importa el rival si queremos ir a Europa, tenemos que saltar a todos los choques con la intención de conseguir los tres puntos. Nuestra obligación es jugar mejor y seguir sumando puntos", señaló.

Respecto al once que pondrá mañana en liza, el 'Vasco' desveló que Pablo estará de inicio. "La verdad es que una alineación que pensé mucho. Es cierto que Munitis tiene mucha velocidad y Perea la tiene, pero había que pensar en Zigic y por eso me decidí por Pablo. A balón parado todo el juego del equipo rival busca al serbio. De todas maneras también tenemos jugadores muy rápidos como Seitaridis y Zé Castro", explicó.

Del partido de ida en Santander, el mexicano recuerda que se enfrentaron a "un equipo que juega muy bien al fútbol". "Fue un choque que no merecimos ganar, un empate hubiera sido lo más justo. El problema es que en el mundo del fútbol no existe la justicia. Es un rival que juega bien, que se reforzó de manera correcta, y el entrenador aguantó muy bien la presión", destacó.

Cuestionado por la ausencia de Fabiano Eller en la lista, Aguirre cree que era pronto para que debutara mañana y destacó que Diego, para el que lo mejor es seguir cedido en Portugal, es "un punta, pero que puede jugar en cualquier parte de medio de campo hacia delante".

Respecto a las palabras de Torres en las que asegura que ir de tapado les puede beneficiar para intentar ganar la Liga, dijo: "El equipo cree en sus posibilidades. De diecinueve jornadas hemos estado catorce en Europa. ¿Por qué no podemos pensar en algo más? Esa dinámica se da en el vestuario con prudencia y ellos lo expresan porque quieren hacerlo".

Por eso está satisfecho por contar con un equipo que confía en él. "Ellos creen en mí y yo en ellos. Hemos logrado remar todos para el mismo sitio. Somos 18, dejemos de lado envidias, celos, egos y tonterías y centremos en ir para allá, porque este equipo, esta institución y esta afición lo merecen", afirmó.

"Nos pueden decir de todo, pero que no digan que no luchamos. Nos hemos convertido en un equipo que cree en sí mismo. Y no le he dado nada, más que confianza mutua, ellos a mí y yo a ellos. Nos hemos convencido de que lo mejor para todos es arrimar el hombro y tirar para allá, que el enemigo está fuera, no dentro", concluyó.