Fútbol/Copa.- Mendilibar (Osasuna): "Lo del sábado nos puede servir, tenemos algo con lo que trabajar del Valencia"

Actualizado 10/12/2012 15:06:22 CET

Reconoce que temía el arbitraje de Muñiz Fernández, cambiado a primera hora por Pérez Lasa

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Club Atlético Osasuna, José Luis Mendilibar, cree que les "puede servir" más el partido del sábado ante el Valencia para intentar corregir los errores ante el mismo rival mañana martes en la ida de los octavos de final de la Copa el Rey.

"Puede servir. En el partido del sábado nos tocó con un cambio de entrenador del equipo sin haber jugado un partido y tampoco sabíamos a ciencia cierta como podía plantear el partido. Ahora, más o menos, tenemos algo con lo que trabajar y hablar con los chavales", señaló Mendilibar en rueda de prensa.

El de Zaldibar alabó "la actitud" de los de Ernesto Valverde. "Aquí no sé si jugaron mejor o peor, pero la actitud sí fue de estar metidos desde el primer minuto, de no regalarte nada. A veces, las diferencias entre uno y otro están en la calidad, pero si uno corre más, esta no se nota. El sábado, en eso de trabajar, nos igualó a nosotros", advirtió.

Por ello, espera aprovechar de la experiencia pasada. "Sabemos que no vamos a tener mucho tiempo para tener el balón, tenemos que estar más rápidos para jugarlo, sobre todo en mitad de campo. En el primer tiempo nos crearon problemas para combinar y en el segundo pudimos un poco más, no sé si por el cansancio o porque se metieron atrás. Tenemos que estar más dinámicos, tratar de jugar más a su espalda sin jugar tan en corto, estar un poco más vivos", apeló.

Así, el técnico del conjunto 'rojillo' apostará por las rotaciones para "intentar dar frescura" y por las lesiones y los "muchos esfuerzos" realizados desde hace una semana. "Además, en la anterior eliminatoria lo hicieron muy bien y, en principio, estaremos con la misma dinámica", confesó.

"La Copa me gusta, como la tomamos nosotros es una forma de estar compitiendo todo el mundo", indicó sobre sus ganas de hacer un buen torneo del 'KO', con cuyo actual formato es algo crítico. "Saber lo que te puede tocar de aquí en adelante es quitarle bastante emoción. Es bonito ver los sorteos, pero ya ni te motiva. Sin mirar eso, sí me gusta para que todos estén motivados", subrayó.

"VALVERDE DARÁ NORMALIDAD AL VALENCIA".

Mendilibar alabó igualmente a Ernesto Valverde. "En todos los equipos en los que ha estado ha aportado cosas y han hecho cosas buenas, aunque tuvo un lunar en Villarreal. Le dará normalidad al Valencia porque es un tipo normal. En un equipo como el Valencia, no sólo los jugadores, el consejo, los periodistas y la afición, necesitan cordura y normalidad", apuntó el vasco.

Del Valencia al que se enfrentó el sábado, cree que "quizás cambie bastante gente" respecto al 0-1, pero reiteró que "la mentalidad y la actitud va a ser la misma". Además, intentó motivar a que el público acuda a animar a los suyos, pese a lo "complicado" del tiempo. "Hace un frío que pela", reseñó. "No es fácil, porque además repetimos equipo contrario. Si vienen verán unos jugadores que lo van a intentar, gente que va a querer jugar bien, que va a querer ganar, lo que no pudimos conseguir el sábado, y que va a salir mejor", afirmó.

Finalmente, el entrenador osasunista reconoció su temor al arbitraje de Muñiz Fernández, tras el recuerdo del partido liguero ante el FC Barcelona, aunque la RFEF cambió a primera hora la designación del asturiano por la del vasco Pérez Lasa. "Peligro. Que no se meta en jugadas entremedias, que no obstaculice a nadie, sobre todo a los nuestros, y que se aleje de las peleas. Espero que no llame la atención", zanjó.