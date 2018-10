Fútbol.- Damián: "La jugada del gol del Real Madrid me dejó noqueado, pero los compañeros me han ayudado mucho"

Actualizado 06/12/2011 19:10:37 CET

"Los partidos contra Rayo y Espanyol son asequibles, tenemos que estar tranquilos, nadie desciende en Navidad"

GIJÓN, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Sporting de Gijón Damián Suárez ha agradecido el apoyo de sus compañeros tras su fallo en el primer gol encajado el pasado sábado ante el Real Madrid, que le dejó "noqueado" para el resto del encuentro, mientras confía en que el equipo salga de la mala situación que atraviesa.

"Fue complicado porque por ese error vino el gol y, si hubiésemos seguido aguantando, creo que en el primer tiempo les habría costado más", reconoció en rueda de prensa.

Así, explicó cómo fue la jugada: "Controla Di María, la tira a mi espalda, me confío, me la roba y se va de cara al gol. Me confié, no le vi y me quitó la pelota".

"Venía concentrado y haciéndolo bien y esa jugada me dejó noqueado para el resto del partido, pero ahora hay que pensar en el próximo para sumar y salir de donde estamos", expresó.

Así, reconoció que lo que le sucedió "afecta y es complicado". "Pero hay que sacar fuerzas de donde no las haya para sumar. Ahora vienen dos partidos importantes (Rayo y Espanyol) para poder salir de ahí y respirar mucho mejor. Hay que mirar hacia adelante y sumar puntos para agarrar fuerzas de donde no haya", indicó.

"En lo personal quiero demostrarle a mi equipo, a mis compañeros, que una mala jugada la puede tener cualquiera. Hay que levantar la cabeza y ayudar al equipo. Lo mío es trabajar para poder estar en el once", añadió.

El uruguayo recalcó que "los compañeros y el cuerpo técnico" le han "apoyado y ayudado mucho". "Desde el primer momento me alentaron y ayudaron y en este momento que pasé jodido me han ayudado y la fuerza y las ganas del vestuario de salir de ésta situación es impresionante. Hay que esperar al partido y salir con todos muy concentrados para llevarnos la victoria", sentenció.

Por su parte, el delantero David Barral cree que los dos próximos encuentros, "pueden marcar el futuro" y que son "asequibles". "Son dos partidos factibles. Si hacemos bien las cosas, se puede puntuar tranquilamente y tenemos que ser consciente de ello y hay que ir a por ellos", advirtió.

"Nadie desciende en Navidad y lo que tenemos que hacer es ir sumando puntos. Si es de tres en tres, mejor, pero ir poco a poco, sin ponernos nerviosos porque nos veamos en descenso y sabiendo que una victoria nos puede lanzar hacia arriba", recalcó.