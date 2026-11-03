El fútbol español llora la muerte de Jesús de Miguel: "Compartimos el terrible dolor de una pérdida irreparable"

Imagen del comunicado de la RFEF por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel. - RFEF

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y numerosos clubes del fútbol español expresaron su "más profundo pesar" por la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel y reconocieron "el terrible dolor de una pérdida irreparable".

De Miguel falleció a los 30 años en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en el que estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por un fuerte golpe en el tiempo de descuento del encuentro frente al FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion.

El grave incidente ocurrió en los minutos finales de la prolongación del partido de este lunes, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono --expulsado con roja directa-- que le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

El futbolista logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó del ingreso de urgencia de De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el fuerte golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado de salud empeoró neurológicamente.

"El fútbol español llora la pérdida de Jesús de Miguel. Desolados por la triste noticia, desde la RFEF queremos expresar nuestro más profundo pesar por su fallecimiento. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como al Tenerife y a toda su afición, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor. Descanse en paz", escribió la RFEF en sus redes sociales.

Desde LaLiga, también expresaron su "profunda tristeza por el trágico fallecimiento" de Jesús de Miguel. "Acompañamos en el dolor a su familia, a sus seres queridos y al Tenerife en estos momentos tan duros. Todo nuestro cariño y apoyo. Descanse en paz", escribió la entidad en 'X'.

"Profundamente entristecido por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del CD Tenerife. Hoy todos compartimos el terrible dolor de una pérdida irreparable. Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos, compañeros y a todo su club. Todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan duros. Descanse en paz", señaló el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Además, los clubes del futbol español también quisieron mostrar su apoyo a la familia y allegados del jugador. "El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", rezó un comunicado del conjunto merengue.

También se pronunció el FC Barcelona, que mandó su "apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles". Y desde el Atlético de Madrid se unieron "al dolor" por la muerte del futbolista. "Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del Tenerife. Descanse en paz", agregó su mensaje en redes sociales.

Asimismo, se pronunciaron equipos en los que jugó De Miguel, como el CD Castellón, el club previo a recalar en el Tenerife. "Con el corazón roto y sin consuelo posible. Cuesta encontrar palabras cuando la realidad golpea de una forma tan injusta. Defendió esta camiseta con orgullo, celebró goles con nuestra gente en el SkyFi Castalia y formó parte de una historia que esta afición nunca olvidará", escribió la entidad en redes sociales.

"Nos unimos con todo nuestro cariño al dolor de su familia y sus seres queridos, a quienes abrazamos en estos momentos tan terribles y trasladamos nuestro más sincero pésame. Lo hacemos también junto al CD Tenerife y su afición, con quienes compartimos hoy la misma pena. Siempre serás uno de los nuestros", agregó el comunicado, al que siguieron también los del Unionistas de Salamanca, CDA Navalcarnero, AD Unión Adarve o CF Fuenlabrada.