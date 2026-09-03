El fútbol europeo se une para limitar las sanciones colectivas contra los aficionados visitantes

Archivo - Aficionados del Real Madrid durante un partido de Champions en el Santiago Bernabéu - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La UEFA, los clubes de fútbol europeos, y las asociaciones Football Supporters Europe y European Leagues se reunieron a principios de la semana pasada en Madrid en la Conferencia sobre Seguridad y Protección para debatir sobre la contribución de los aficionados visitantes al fútbol europeo y los retos asociados a las sanciones colectivas.

Según indicó el organismo continental en un comunicado, por segundo año consecutivo, esta conferencia se centró "en la participación de los aficionados, prestando especial atención a las facilidades para los aficionados visitantes y a seguir promoviendo el enfoque integrado del Consejo de Europa en materia de seguridad, protección y servicios en los partidos de fútbol, tal y como se establece en el Convenio de Saint-Denis".

De este modo, más de 500 representantes de las federaciones nacionales de la UEFA, clubes, aficionados, ligas nacionales, policía, organismos gubernamentales y organizaciones deportivas e internacionales asistieron a la capital española para tratar sobre estos aspectos en un continente donde se juegan "las competiciones de clubes y selecciones nacionales más importantes del mundo, que reúnen a millones de aficionados cada temporada" y cuyos estadios "constituyen lugares de encuentro únicos para la excelencia deportiva, el intercambio cultural y la cohesión social".

UEFA remarcó que "el éxito del fútbol europeo se basa en la contribución única y la cooperación eficaz de los organizadores de las competiciones, los clubes, las organizaciones de aficionados, los propios aficionados y las autoridades públicas, quienes comparten la responsabilidad de promover un entorno futbolístico seguro, inclusivo y acogedor", y que los hinchas, "incluidos los visitantes, contribuyen de manera fundamental al ambiente, la identidad cultural, la popularidad y la integridad deportiva de las competiciones en todos los niveles".

Por este motivo, considera que tienen derecho a viajar y asistir a los partidos, así como a seguir a sus equipos tanto en casa como fuera, "siempre que respeten las leyes y normativas vigentes". En este contexto, apuntó que las sanciones colectivas impuestas a los aficionados visitantes "pueden tener consecuencias significativas para los aficionados y la cultura de la afición, al mismo tiempo que plantean retos operativos para los organizadores de las competiciones y los clubes".

El ente rector del fútbol europeo indicó que las partes interesadas respaldan la Recomendación Rec(2025)1 sobre el uso de prohibiciones colectivas contra los aficionados visitantes, adoptada por el Comité de Saint-Denis del Consejo de Europa en octubre de 2025, y que querían destacar varios "principios".

El primero es "dar prioridad a la responsabilidad individual" y por ello "las medidas destinadas a prevenir la violencia, los disturbios u otras formas de conducta indebida deben centrarse en las personas responsables, más que en los grupos de aficionados en su conjunto", enfoque que debe ir acompañado "de una mayor cooperación internacional entre las autoridades públicas, las federaciones nacionales, los clubes, las ligas y otros organizadores de competiciones".

También se pide "limitar las sanciones colectivas a circunstancias excepcionales" y no convertirlas "en una respuesta habitual ante problemas de seguridad", considerándose únicamente "en circunstancias excepcionales en las que existan pruebas documentadas, claras, objetivas y actualizadas que demuestren que no existen medidas menos restrictivas capaces de hacer frente a riesgos graves para la seguridad pública o el orden público" y con una aplicación que respete siempre "los principios de necesidad y proporcionalidad".

Además, se pide "incorporar a las partes interesadas del fútbol en los procesos de toma de decisiones" porque "la mejor forma de lograr resultados eficaces en materia de seguridad y protección es mediante el intercambio de información, el diálogo y la cooperación", con especial énfasis "en lo que respecta a los partidos de alto riesgo".

Por otro lado, se debe "garantizar una comunicación oportuna y un acceso efectivo a las vías de recurso". "Las decisiones que afecten a la asistencia de los aficionados deben comunicarse con claridad, lo antes posible y a través de los canales adecuados, de modo que los aficionados y otras partes interesadas puedan tomar las medidas oportunas con conocimiento de causa y, en su caso, ejercer los derechos que les asisten en virtud del marco jurídico pertinente", subrayó UEFA.

Finalmente, se apunta a "fomentar la equidad y la transparencia", teniendo en cuenta que las decisiones de imponer prohibiciones colectivas "deben basarse en procesos justos y transparentes, fundamentados en pruebas, y los motivos que sustentan dichas decisiones deben exponerse y comunicarse con claridad, con el fin de facilitar su comprensión, reforzar su legitimidad y fomentar relaciones constructivas entre las autoridades públicas y las partes interesadas del fútbol".

"Las partes interesadas del fútbol europeo reafirman su compromiso común de colaborar de forma constructiva con las autoridades públicas para garantizar que el fútbol siga siendo un entorno seguro, inclusivo y acogedor para los aficionados. Asimismo, acuerdan remitir esta declaración conjunta al Comité de Saint-Denis del Consejo de Europa como expresión de la posición común de las partes interesadas del fútbol europeo sobre el uso de sanciones o prohibiciones colectivas contra los aficionados visitantes", sentenció el organismo que preside Aleksander Ceferin.