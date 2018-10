Fútbol.- Juan Mata: "El Valencia fue mi máster en el fútbol"

Actualizado 22/08/2011 19:23:06 CET

VALENCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ya jugador del Chelsea Juan Mata ha comentado en una entrevista realizada a la revista 'Esquire' que recoge Europa Press que el Valencia para él "fue un máster en el fútbol".

Mata acaba de fichar por el equipo londinense del Chelsea y llegó a Valencia cuanto tenía 19 años. Después de cuatro temporadas en la entidad de Mestalla da el salto a la Premier League. "Pese a mi edad y todo lo que he conseguido, no quiero quedarme aquí, quiero seguir mejorando", indicó a la revista.

El delantero recordó sus inicios en la entidad de Mestalla. "De los primeros en darme cancha fue Cañizares, se acordaba de haber jugado contra mi padre. Yo creo que ahí fue cuando empezó a pensar en la retirada", bromeó..

Mata, después de cuatro temporadas en el Valencia, ha llegado a entender al entorno valencianista. "Es un tópico, pero es cierto que aquí cuando se hace una temporada como la última, buena pero no extraordinaria, parece que no hemos hecho nada", explicó. "No sé si es por eso, pero éste es un gran club y sin embargo sólo se habla de los problemas", se lamentó.

El delantero también fue preguntado por su aportación a la Selección. "Lo mío con la Selección es un idilio, he jugado en todas las categorías y siempre han sido experiencias increíbles", aseguró. El jugador confirmó el buen ambiente que se vive en las concentraciones de La Roja, pese a los recientes piques en los Real Madrid-Barcelona. "A los dos días de estar entrenando ves a los Ramos y Piqué de la Selección, no los del Madrid y el Barcelona", finalizó.