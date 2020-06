Futbolistas ON demanda a la ACFF y AFE en la Audiencia Nacional para anular la Lista de Compensación

Juan José Martínez, presidente del sindicato Futbolistas ON

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Futbolistas ON ha interpuesto ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional una demanda de conflicto colectivo contra la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para que se anule la Lista de Compensación, informa en un comunicado.

"Después de numerosos intentos por parte de nuestro sindicato de resolver en Comisión Paritaria el conflicto relativo a La Lista de Compensación y encontrarnos con la rotunda negativa de la ACFF y ni siquiera una respuesta de AFE, no hemos tenido más remedio que recurrir a la Audiencia Nacional", justificó en la nota.

Futbolistas ON aclaró que con esta demanda se está solicitando únicamente la anulación de la Lista de Compensación, pero que no afecta al resto del primer Convenio Colectivo para el fútbol femenino.

"Futbolistas ON lamenta haber tenido que llegar hasta la Audiencia Nacional, sobre todo porque consideramos que se trata de un tema que se podía haber resuelto en Comisión Paritaria. Aunque si algo tiene claro nuestro sindicato es que estamos para defender única y exclusivamente los derechos de las futbolistas. Y no solo a las 17 que han sido incluidas en la Lista de Compensación y las más de cien a las que esta cláusula abusiva puede afectar, sino a todas las que vendrán por detrás y se verán afectadas", explicó.

Futbolistas ON agradeció el "compromiso" y la "lucha" de las jugadoras afectadas. "Especialmente de aquellas que aún sin sufrir unas cláusulas tan abusivas, han prestado su apoyo en solidaridad con el resto y con el colectivo. La misma solidaridad que también demostraron cuando desde Futbolistas ON hicimos un llamamiento a la huelga en vista de que el Convenio Colectivo no terminaba de hacerse realidad", justificó.