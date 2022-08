FUTPRO y Futbolistas ON critican quedarse "fuera" de la negociación con LPFF y RFEF

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos FUTPRO y Futbolistas ON han criticado este martes haberse quedado "fuera" de la negociación para determinar el número de jugadoras extracomunitarias que podrán participar en pruebas o competiciones oficiales femeninas de cara a la próxima temporada.

Ambos sindicatos consideran que Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF) ha convocado una reunión que "no estaba dentro del marco legal establecido, ya que las partes implicadas en esa reunión no eran las tres que se especificaba en el Real Decreto", resalta FUTPRO, que ya advirtió esta situación el pasado 22 de julio.

"FUTPRO tomó la decisión de manera unilateral de no acudir a la reunión hasta que no se ciñera a la legalidad vigente y así se le indicó a la LPFF por escrito. Al no obtener una respuesta por su parte desde FUTPRO nos vimos obligados a no acudir y esperar la resolución del Consejo Superior de Deportes", añade en un comunicado.

Además, FUTPRO recordó que sigue "a disposición inmediata para reunirse con las otras dos partes implicadas, RFEF y LPFF, y así llegar a un acuerdo cuánto antes" con el objetivo de aclarar cuántas jugadoras extracomunitarias podrán tomar partido en competiciones oficiales.

De igual forma, Futbolistas ON subrayó este martes que "no hay ninguna 'asociación de deportistas profesionales mayoritaria'. "En defensa de los derechos de nuestras afiliadas y en particular de las futbolistas que nos votaron en las elecciones sindicales celebradas el pasado mes de diciembre, debemos recordar al CSD que no hay ninguna 'asociación de deportistas profesionales mayoritaria'", expone.

"Es por ello que ni entendemos ni compartimos que, al igual que al resto de sindicatos, se nos deje fuera de la negociación con la LPFF y la RFEF del número de jugadoras extranjeras no comunitarias autorizadas para esta primera temporada de la nueva competición profesional", sentenci Futbolistas ON.