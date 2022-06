FUTPRO y Futbolistas ON denuncian a AFE por negar el Fondo Fin de Carrera a las futbolistas

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos FUTPRO y Futbolistas ON han denunciado a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) tras recibir las quejas de numerosas jugadoras que han visto rechazada su solicitud sobre el Fondo Fin de Carrera y con el objetivo de que se cumplan sus derechos fundamentales, informan en un comunicado conjunto.

El Fondo Fin de Carrera se encuentra vigente desde 2016 y se trata de una ayuda económica que tiene como objetivo apoyar al colectivo de futbolistas profesionales tras dejar su actividad profesional. Esta cuantía económica proviene de los derechos audiovisuales generados por todos los futbolistas españoles.

Los sindicatos FUTPRO y Futbolistas ON reclamaron asimismo el "cese inmediato" de la exigencia de la afiliación a AFE para que las futbolistas profesionales puedan solicitar el Fondo Fin de Carrera, "en igualdad de condiciones de género masculino".

"Y es que, con respecto a las futbolistas profesionales concurre una doble vulneración de derechos fundamentales: no solamente una vulneración a su derecho fundamental a la libertad sindical, al restringir el Fondo Fin de Carrera a las afiliadas a AFE, sino que se ven discriminadas por el hecho de ser mujeres ya que mientras que cualquier futbolista de género masculino con licencia en 1ª División, 2ª División A, así como 1º, 2ª , 3ª categoría RFEF puede solicitar dicho Fondo, únicamente las futbolistas de género femenino afiliadas a AFE pueden tener derecho a él", subrayaron.

Igualmente, recordaron que "no es la primera vez" que el colectivo de futbolistas debe hacer valer su derecho a no ver limitada su libertad de afiliación. En 2018 Futbolistas ON demandó en su nombre a AFE por este mismo motivo, exigiendo que no condicionara la participación en el Fondo Fin de Carrera a la afiliación a su asociación.

Para ambos sindicatos, su homólogo AFE "persiste en una conducta que ya fue declarada inconstitucional, pues exige la afiliación para el disfrute de un derecho de todo el colectivo de futbolistas, constituyendo un acto de presión a una libre afiliación sin condiciones". "En este caso, además incurre en una grave conducta discriminatoria por razón de sexo ya que solamente exige la afiliación a AFE a las mujeres futbolistas profesionales", añaden.

Por todo ello, y tras el silencio por parte de AFE al recibir los requerimientos previos en el cese de su conducta, desde FUTPRO y Futbolistas ON han interpuesto acciones judiciales "en tutela de los derechos fundamentales vulnerados de las futbolistas".