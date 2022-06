El Elche presenta la campaña 'un siglo en blanco y verde' para alcanzar 20.000 abonados en su centenario

ELCHE (ALICANTE), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha presentado este miércoles 'un siglo en blanco y verde', la campaña de abonos para la temporada de su centenario en 2022-23 y en la que confía en alcanzar los 20.000 carnés con unos precios "de los más económicos", con un descuento promedio en torno al 10 por ciento respecto al curso pasado, de LaLiga Santander.

Así lo explicó el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, en la presentación de la campaña en el Martínez Valero, donde subrayó el "esfuerzo a todos los niveles" que ha hecho el club ilicitano para "alcanzar un mínimo de 20.000 abonados".

"Es un objetivo ambicioso y para alcanzarlo hemos escuchado las propuestas de la calle y hemos palpado el sentimiento de los abonados. Quiero que el aficionado diga 'Yo soy del Elche'. Quiero abonados que quieran participar de forma activa en los actos del centenario", manifestó Buitrago.

'Un siglo en blanco y verde' llega en uno de los mejores momentos de la historia del club, que disputará su tercera temporada consecutiva en LaLiga Santander y ha iniciado la primera fase de remodelación del estadio Martínez Valero para convertirlo en un estadio "a la vanguardia del fútbol español".

Según explicó Buitrago, la campaña de abonos 2022-2023 se basa en cuatro ejes: precios económicos, desde los 115 euros de la grada de animación hasta los 525 de tribuna cubierta; apuesta por la grada de animación en el fondo sur y los jóvenes rebajando los precios de los abonos juvenil, infantil y baby; celebración del centenario; y modernidad e innovación.

El abono de la temporada 2022-23 incluirá el Trofeo Festa d'Elx, que se celebrará en agosto o "el parón de noviembre", y 17 partidos de LaLiga Santander, con dos jornadas económicas en las que los abonados pagarán una entrada reducida.

Respecto a las posibles salidas de jugadores, el presidente del Elche lanzó un mensaje de tranquilidad. "No sé cómo están los demás. No estamos necesitados de vender para cuadrar las cuentas y tener limitaciones en los fichajes para el año que viene. En ese sentido estamos saneados. Con Boyé o Mojica no hay noticias de que vayan a salir", comentó.