Gabi, "capitán y referencia" de un Atleti que "une"

Actualizado 23/12/2018 11:40:45 CET

El excapitán recibió un caluroso homenaje del club en el Metropolitano

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha homenajeado este sábado a su primer capitán durante el último lustro, Gabi Fernández, con un acto en el estadio Wanda Metropolitano tras la victoria de los locales por 1-0 contra el RCD Espanyol, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga Santander.

Así, el club colchonero preparó un mosaico para el fondo sur antes del encuentro liguero y que rezaba el lema "capitán y referencia". Pero el gran acto se reservó para la conclusión, cuando la plantilla actual le hizo un pasillo de honor hasta el círculo central del estadio.

Se proyectó un vídeo en los marcadores que repasaba la trayectoria de Gabi con la camiseta rojiblanca; en especial, lució su segunda etapa, adornada con dos títulos de Europa League, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Liga, además de dos subcampeonatos de Champions League.

Además, los miembros de la primera plantilla actual le entregaron una camiseta firmada por todos y tomó la palabra Diego Godín. "Has sido un ejemplo para todos nosotros, nos has ayudado a todos y cada uno de los compañeros dentro y fuera del campo. Has representado los valores de todas la personas que están aquí hoy. En lo personal, me llevo tu amistad; gracias capitán, gracias amigo", dijo el central uruguayo.

A continuación, otros excapitanes como Adelardo Rodríguez, Tomás Reñones, Antonio López y Fernando Torres agasajaron a Gabi, quien ondeó al cielo una bandera del Atleti diseñada para la ocasión. "La pancarta, 'capitán y referencia', resume muy bien el pensamiento de todos los atléticos", comentó Torres.

"Ojalá los chavales de la cantera puedan seguir los pasos de Gabi. Tuvo que salir, nunca se rindió, luchó para volver y desde ese momento se convirtió en el pilar de lo que ahora estamos viviendo", afirmó el 'Niño' sobre su compañero hasta la temporada pasada.

"Has escrito tu nombre en lo más alto en la historia de este club y aquí tienes tu casa. Las puertas siempre estarán abiertas; disfruta de esta nueva etapa, pero vuelve pronto", le espetó Torres a un Gabi que ahora juega en el Al Sadd catarí.

Detrás de los seis trofeos conquistados con el Atleti, junto a varios equipos de las categorías inferiores y en compañía de sus dos hijos, el propio Gabi dedicó un discurso a la afición de un Metropolitano a rebosar. "Aunque no lo parezca, los sueños se hacen realidad", comenzó el homenajeado.

"Estar aquí con mis hijos, que me vean de capitán y estar con todos vosotros está ligado a mi vida y a mi manera de trabajar. Aunque no hemos ganado siempre, hemos dado lecciones de vida y por eso estoy orgulloso de este gran club", prosiguió.

"Han sido 18 años en los que he tenido experiencias buenas y no tan buenas, pero todas me han enseñado algo: el Atlético de Madrid nos une. Yo lo he dado todo por este club y espero que llegue la tan ansiada Champions", añadió.

"Pero no hace falta ganarla, ya que gracias a este grupo de jugadores, de trabajadores del club, etc., hemos construido todo lo que veis", recordó Gabi antes de dirigirse a otros capitanes. "Juanfran, Koke, Godín, Antonio López, habéis sido una referencia para mí y de alguna manera seguís tirando de este equipo", concluyó.