García Pimienta: "Gracias a aquella decisión de Laporta estoy aquí en Las Palmas"

"Hay que hacer un partido perfecto ante el Barça, un equipo llamado a ganar todo"



BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, tiene claro que ante el FC Barcelona --su anterior club-- el partido debe ser "perfecto" ya que es un equipo "llamado a ganar la Champions, LaLiga, la Copa del Rey y todas las competiciones", y aseguró estar agradecido a los que decidieron que no siguiera en Barcelona, en el filial, por darle la oportunidad de llegar al equipo canario.

"Ha pasado mucho tiempo de eso. No he vuelto a tener contacto con Laporta pero quiero darle las gracias porque gracias a aquella decisión estoy aquí. Tuve la oportunidad de venir a Las Palmas a los seis meses y es una historia inmejorable para mí. Estoy muy a gusto y me siento muy querido en el sitio ideal", manifestó en rueda de prensa.

García Pimienta, que tenía un año más de contrato como entrenador del Barça Atlètic, fue rescindido por Joan Laporta y su Junta Directiva, que optaron por la llegada de Rafa Márquez al filial. Y esa salida, no buscada por el técnico catalán, con 20 años de experiencia en los banquillos del fútbol base 'culer', le permitió coger las riendas de un Primera.

El técnico reconoció que el encuentro será "especial", ya que estuvo en el club blaugrana, entre jugador y técnico, durante 28 temporadas. "La verdad es que no sé cómo me voy a sentir, pero lo estamos preparando exactamente igual que el resto de partidos, con el 'handicap' de que quizás tengamos el balón menos de lo que nos gustaría, pero tenemos que ser valientes, ser protagonistas, ya que si nos venimos atrás seguro que no vamos a sacar nada", expresó.

"Hay que hacer un partido perfecto. Para mí es uno de los mejores equipos del mundo, con una idea muy marcada desde hace muchos años. Es un equipo llamado a intentar ganar la Champions, la Liga, la Copa del Rey y todas las competiciones que se ponga en su camino. Es cierto que ahora la Liga es muy difícil pero seguro que al final van a estar luchando por LaLiga", destacó el catalán en la previa.

Además, cree que el equipo y la ciudad de Las Palmas se merecen jugar y vivir este tipo de partidos. "Espero que nos ayude, que nos anime, que seguro que va a ser así y que al final del partido la afición se va a sentir orgullosa de sus jugadores. Me imagino un partido que espero que sea muy largo, donde todo el mundo y nosotros especialmente tengamos opciones hasta el final, y a ver si somos capaces de conseguir un resultado positivo", recalcó.

El entrenador del conjunto canario cree que los equipos que tienen mucho nivel, como el Barça, aunque estén en un mal momento "pueden hacer daño". "Si pensamos que porque el Barça esté en la situación que esté vamos a ganarle estamos equivocados. Nosotros vamos a tener que hacer un partido más que completo, porque ellos son superiores a nosotros, pero con personalidad, con atrevimiento, con concentración, con solidaridad y siendo nosotros mismos, yo creo que vamos a competirles el partido", añadió.

"Vamos a intentar quitarles el balón, porque el Barça si no lo tiene sufre y nosotros si no lo tenemos también sufrimos, entonces nos sentimos mucho más cómodos cuando tenemos nosotros el balón. Es un equipo confeccionado para tener el balón y van a existir momentos que lo van a tener ellos, pero la intención es tenerlo nosotros", puntualizó.

Para García Pimienta que no pueda jugar Julián Araujo, cedido por el Barça, no depende de él pero "lo evitaría". "Si un jugador va cedido a un club, que juegue y ya está, pero como no depende de nosotros... Me sabe mal por el chico, porque también le hacía especial ilusión jugar este partido, supongo que también querrá demostrar que está capacitado para jugar allí, pero bueno, no podemos hacer nada y jugará a otro compañero y lo hará bien seguro", aseguró.

"Sobre Moleiro, él está muy motivado, como no puede ser de otra manera, es cierto que no imaginábamos que iba a ir tan rápido. Tiene la molestia todavía ahí y corre un poquito raro, pero veremos en el entrenamiento de hoy. Poco a poco se va encontrando mejor y ahora me atrevo a decir que va a venir convocado", apuntó sobre su disponibilidad.

En el encuentro habrá varios reencuentros, como los de Sandro y Munir con el FC Barcelona, a lo que García Pimienta aseguró que son "jugadores que ya tienen experiencia y se han enfrentado al Barça en muchas ocasiones".

"El tema de Pedri es una pena, porque a mí siempre me gusta que los 25 jugadores que tengamos cada plantilla, que estuviesen disponibles para cada partido. Encima a Pedri, que es un jugador que me gusta mucho por su forma de jugar, encima es un chico que sale de aquí, que seguro que le hubiese hecho mucha ilusión jugar aquí. Es una pena que por desgracia las lesiones le están marcando demasiado", concluyó.